Le film Sonam Bajwa et Gippy Grewal entre dans le top 5 des films punjabi les plus rentables en seulement 5 jours

Continuez Jatta 3, l’un des films punjabi les plus attendus, est salué par les analystes de films et les fans. Le film qui met en vedette Sonam Bajwa et Gippy Grewal dans les rôles principaux se porte exceptionnellement bien au box-office.

En 5 jours, le film est entré dans la liste des 5 films punjabi les plus rentables. Continuez Jatta 3 a collecté Rs 56,26 crore jusqu’à présent. Le premier jour, le film a collecté Rs 10,12 crore, il a collecté Rs 10,72 crore le jour 2. Sonam Bajwa est allée sur Instagram et a exprimé son bonheur, elle a partagé l’affiche du film et sa collection et a écrit, « célébrer de plus en plus fort. »

Les internautes ont réagi au message, l’un d’eux a écrit « meilleur film ». Le second mentionnait « rock kar di ». La troisième personne a dit: « Wow Great Achievement. » Le quatrième a dit : « Bohat vadiya soni kudi ».

Carry On Jatta 3, dirigé par Sameep Kang, met en vedette Sonam Bajwa, Gippy Grewal, Binnu Dhillon et Jaswinder Bhalla, entre autres. Pendant ce temps, tout en faisant la promotion de son prochain film, Carry On Jatta 3, Sonam s’ouvre sur la nature brutale d’Internet et déclare que comme il y a des admirateurs, il y a des personnes qui aiment critiquer.

Elle dit : « Il y aura des gens qui seront accueillants, qui accepteront mieux ce changement. Et les critiques ou les trollages font aussi partie des réseaux sociaux. Tout le monde a un téléphone, et ils peuvent taper ce qu’ils veulent. Vous n’êtes pas responsable. Et… tout le monde a le droit d’exprimer son point de vue. »

Sonam précise en outre qu’elle n’avait aucune idée préconçue avant de faire cette séance photo controversée et ajoute qu’elle ne fera rien qui la mettrait mal à l’aise. « Si je suis à l’aise et si je trouve que ça va… alors d’autres choses ne me dérangent pas. Quand j’ai fait la séance photo, je n’avais aucune intention ni pensé que ‘Oh, je dois le projeter comme ça.’ Quand j’ai vu les images, je les ai trouvées esthétiques. »

