Le film « Shattered Space » semble extrêmement prometteur

L’extension Shattered Space de Starfield sortira dans moins de deux semaines, le 30 septembre, et Bethesda intensifie sa promotion, notamment avec de nouveaux looks et détails sur l’extension qui la font ressembler à quelque chose qui remédiera aux éléments que les gens n’aimaient pas dans le jeu de base.

UN nouveau Vidoc de dix minutes L’extension Shattered Space a été mise en ligne et a réitéré de nouveaux détails sur ce que l’extension contiendra et ce qu’elle ajoutera à Starfield. Voici les points saillants, même si vous pouvez évidemment le regarder par vous-même ci-dessous.

La planète natale de la maison Va’ruun, Va’ruun’kai, est entièrement conçue à la main et complètement autonome. Bethesda la compare à d’autres extensions qu’ils ont réalisées pour d’autres jeux, mais elle constitue un changement par rapport à Starfield lui-même, qui consiste à explorer des centaines de planètes où les principaux éléments fabriqués à la main sont une poignée de villes spécifiques.

L’histoire ne vous fera jamais quitter la planète elle-même (même si vous pouvez toujours la quitter et aller où vous le souhaitez). Étant donné qu’elle ne vous envoie pas hors de la planète, je me demande si le combat entre vaisseaux est impliqué dans cette extension. Cela n’est pas confirmé.

Toutes les explorations et toutes les quêtes annexes racontent l’histoire de ce qui s’est passé sur la planète sous une forme ou une autre, rien n’est complètement déconnecté. Cela constituerait un écart par rapport aux centaines de mini-quêtes déconnectées du jeu de base qui n’ont pas grand-chose à voir avec votre quête principale de Starborn, bien que ce ne soit guère inhabituel pour un RPG. Ici, tout tourne autour de cette seule histoire.

L’histoire raconte ce qui se passe lorsque le concept de « recherche de la connaissance » de Starfield va trop loin, ce qui s’est terriblement retourné contre les Va’ruun. Une expérience secrète impliquant la technologie de propulsion gravitationnelle a terriblement mal tourné, entraînant une déchirure massive de la structure de l’espace-temps qui a englouti une partie importante de la capitale de Dazra. Vous réapparaissez quelques semaines seulement après que cela se soit produit. Le chef des Va’ruun a disparu, et il y a une lutte de pouvoir où vous devrez bien sûr prendre parti et prendre des décisions difficiles.

La planète est pleine d’anomalies de gravité qui facilitent le jetpacking. La planète n’aura pas une gravité uniforme comme les autres (le niveau de base devrait cependant être « normal », comme les villes du jeu).

Les anciennes factions comme les zélotes, les spacers et la Crimson Fleet sont présentes sur la planète, et de nouveaux monstres, dont les Vortex Horrors, arrivent d’un autre monde. Même si les anciennes factions sont présentes, elles ne devraient pas se trouver dans des bases procédurales ou des mines estampillées clones comme dans le reste du jeu lorsque vous explorez.

L’accent est désormais mis sur les éléments d’horreur et de panique au combat, avec plus de chaos. Il semble y avoir une attention accrue portée aux combats au corps à corps, car ils veulent « combler l’écart » au combat. De nombreux monstres de mêlée sont notamment présents. Vous aurez accès à de nouvelles grenades à gravité, de nouvelles armes Va’ruun sont présentées.

Par-dessus tout, l’idée qu’il s’agisse d’une seule planète, conçue à la main pour l’ensemble de l’extension, est un argument de vente suffisant. Nous verrons comment cela se passe, mais j’ai des attentes assez élevées après ce qu’on nous a montré jusqu’à présent.

