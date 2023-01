Le film Shah Rukh Khan dépasse Rs 500 crore, parmi les 10 films hindi les plus rentables

La vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, a enregistré dimanche sa deuxième meilleure journée en termes de gains. Pathaan a gagné Rs 60,75 crore net en Inde et plus de Rs 100 crore brut dans le monde. Il s’agit de la quatrième journée de Rs 100 crore du film, portant son chiffre d’affaires mondial à plus de Rs 500 crore lors du week-end prolongé d’ouverture. Avec cela, le film est également entré dans le top 10 des films hindi les plus rentables de tous les temps sans même terminer sa première semaine.

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a tweeté lundi après-midi que Pathaan avait rapporté Rs 58,50 crore en hindi et Rs 2,25 crore dans les versions doublées dimanche pour une journée de plus de Rs 60 crore, sa deuxième jusqu’à présent. Aucun autre film hindi n’a jamais réussi à franchir le cap une seule fois. Les initiés du commerce disent que le film a rapporté plus de 6 millions de dollars à l’étranger, portant son chiffre d’affaires mondial pour la journée confortablement au-delà de Rs 100 crore. Selon Adarsh, le film a rapporté Rs 542 crore en brut mondial.

Le film était déjà devenu samedi le film le plus rentable de la carrière de Shah Rukh Khan, après avoir dépassé Chennai Express et Happy New Year. Dimanche, il a dépassé War (Rs 475 crore). Lundi, il dépassera Tiger Zinda Hai (Rs 565 crore) pour devenir également le film YRF Spy Universe le plus rentable.

Pathaan est désormais le troisième film indien le plus rentable après la pandémie, derrière seulement KGF Chapter 2 et RRR. Il a dépassé les collections de Vikram et Ponniyin Selvan : I.

Pathaan, qui est sorti en salles mercredi, est le premier film de Shah Rukh dans un rôle principal depuis plus de quatre ans. Le film a commencé par une ouverture record, brisant toutes les marques établies par les précédents films de Bollywood. Le film, réalisé par Siddharth Anand, met également en vedette John Abraham et Deepika Padukone. Pathaan, qui fait partie de l’univers YRF Spy, présente également un camée de Salman Khan, qui reprend son rôle des films Tiger.