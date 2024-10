Le film Section 31 obtient une date de première sur Paramount+

Paramount+ a fixé au 24 janvier 2025 la première de son prochain film Star Trek : article 31, avec Michelle Yeoh en représailles contre elle Star Trek : Découverte rôle de l’empereur Philippa Georgiou.

L’annonce a été faite samedi lors du panel sur l’univers Star Trek au New York Comic Con. Yeoh a fait une apparition vidéo lors du panel, qui mettait en vedette les acteurs Omari Hardwick, Kacey Rohl et Robert Kazinsky, ainsi que le producteur exécutif et réalisateur Olatunde Osunsanmi.

Star Trek : article 31 sera présenté en exclusivité le vendredi 24 janvier aux États-Unis et sur les marchés internationaux où le service est disponible.

Dans le film, l’empereur Philippa Georgiou de Yeoh rejoint une division secrète de Starfleet. Chargée de protéger la Fédération Unie des Planètes, elle doit également faire face aux péchés de son passé.

Outre Yeoh, Hardwick, Rohl et Kazinsky, le casting comprend Sam Richardson, Sven Ruygrok, Humberly Gonzalez et James Hiroyuki Liao. Miku Martineau incarne une jeune Philippa Georgiou.

Écrit par Craig Sweeny et réalisé par Osunsanmi, Star Trek : 31 est produit par Alex Kurtzman, Sweeny, Aaron Baiers, Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth et Michelle Yeoh et est produit par CBS Studios en association avec Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. Le film est distribué par Paramount Global Content Distribution.

Voici un teaser diffusé l’été dernier au San Diego Comic-Con.