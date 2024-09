Le film sans intonation que John Travolta a qualifié d’« en avance sur son temps »

(Crédit : Alamy)

Merci à Quentin Tarantino et Pulp FictionJohn Travolta était de retour au sommet du monde au milieu des années 1990, avec le deuxième acte de sa carrière qui prenait vie et le rétablissait comme l’une des plus grandes stars de cinéma du secteur.

Bien sûr, il avait déjà emprunté cette route une fois auparavant, quand Samedi soir en direct et Graisse L’acteur a été catapulté au rang de célébrité, mais les années de vaches maigres ont rapidement suivi. Cependant, une fois qu’il a enfilé cette perruque, s’est laissé pousser la barbiche et a obtenu une nomination aux Oscars pour le « Meilleur acteur » après avoir joué Vincent Vega, il est devenu l’un des acteurs les plus en vogue d’Hollywood.

Entre octobre 1995 et juin 1997, Travolta est apparu dans cinq films qui ont dépassé les 100 millions de dollars au box-office, et il était le nom le plus important de chacun d’entre eux. Devenir Shortycomédie fantastique Micheldrame romantique surnaturel Phénomèneet les blockbusters de John Woo Flèche brisée et Face/Désactivé c’était une sacrée série, qui a laissé passer l’un des rares ratés de cette période.

Écrit et réalisé par Desmond Nakano, Le fardeau de l’homme blanc Le film a été un échec au cinéma et a été démoli par la critique, mais comme il s’agissait d’un film relativement petit comparé aux succès susmentionnés, il n’a pas fait dérailler le retour de Travolta. Il est catégorique sur le fait que le film était en avance sur son temps, mais même à un niveau superficiel, il est facile de comprendre pourquoi il a été considéré comme sourd à l’époque et encore plus aujourd’hui.

L’histoire commence avec le riche homme d’affaires de Harry Belafonte expliquant lors d’un dîner fastueux avec ses riches associés que les blancs sont génétiquement inférieurs parce que la plupart d’entre eux grandissent sans père. C’est parce que, dans le monde des Le fardeau de l’homme blancles citoyens afro-américains aisés vivent dans des communautés fermées, tandis que la population caucasienne lutte contre la pauvreté dans les ghettos du centre-ville.

Louis Pinnock, interprété par Travolta, a-t-il du mal à trouver un emploi après avoir perdu le sien en raison de son manque de qualifications et d’éducation ? Oui. Enlève-t-il le personnage de Belafonte et le conduit-il à travers le ghetto pour essayer de lui donner une leçon sur les injustices sociales, pour finalement se faire dire sans sympathie que c’est sa faute et non celle de la société s’il doit vivre ainsi ? Oui également.

Travolta trouvera-t-il la mort après avoir été abattu par la police, qui suppose à tort qu’il est armé et dangereux ? Incroyable, c’est le cas. Ouah ! Le film aurait pu se considérer comme progressiste au milieu des années 1990, mais le concept n’a pas vraiment vieilli avec grâce au passage du temps. Au contraire, il est plus discutable que jamais, même si la star ne serait pas d’accord.

« Complètement. Absolument », a-t-il répondu lorsque Nick Allen a demandé si le film était en avance sur son temps. « Maintenant, bien sûr, Le fardeau de l’homme blanc « C’était un peu plus difficile à réaliser parce que le budget était très limité et que nous voulions faire une grande déclaration. C’était peut-être un peu hors de propos. »

Le public n’y a pas prêté beaucoup d’attention dans les années 1990, mais malgré l’insistance de Travolta, le retour de bâton aurait été encore pire si Le fardeau de l’homme blanc ont été réalisés exactement de la même manière et publiés aujourd’hui, en grande partie parce que c’est à peu près aussi allégoriquement subtil et thématiquement lourd qu’un marteau-pilon directement dans le visage.

