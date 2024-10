The Substance : le film sanglant de Demi Moore fait sortir les fans des cinémas

Le film « grotesque » de Demi Moore a été qualifié de « brutal », car il inciterait les fans à quitter les cinémas.

Moore dresse le portrait de la célébrité disparue Elisabeth Sparkle, qui, après son 50e anniversaire, utilise une substance de laboratoire qui la rend temporairement « plus jeune, plus belle, plus parfaite », mais qui a des effets secondaires, selon Le Daily Mail résultats.

Dans le centre de Londres, un cinéphile a révélé : « Au moins 20 personnes ont quitté ma projection à Leicester Square avant la fin. C’était brutal.

« La plupart des gens l’ont regardé avec leurs mains. C’est le film le plus graphique que j’ai jamais vu », a-t-il ajouté, selon le média.

Cependant, le fan l’a emmené X, officiellement connu sous le nom Gazouillementpour exprimer leur expérience « sauvage » du film de science-fiction.

L’un des fans a déclaré: « une représentation crue, sanglante, grotesque et SAUVAGE des effets de l’âgisme et des normes de beauté imposées aux femmes ».

Un autre a mis en garde en disant : « Soyez prévenu : des images très sanglantes et dégoûtantes. »

« Trois personnes sont sorties de mon show (qui était assez complet), chacune pendant des scènes différentes, de plus en plus graphiques », se souvient un autre utilisateur des réseaux sociaux.

« The Substance est le film dont d’autres films disent que regarder vous rendra malade, mais celui-ci le fera en réalité », a ensuite ajouté quelqu’un d’autre.

Dans l’ensemble, les fans pensent : « The Substance était la chose la plus bouleversante et la plus dérangée que j’ai jamais vue. J’ai pleuré. Je pensais que j’allais être malade. »