Le film Rajinikanth bat des records au Tamil Nadu et frappe Rs 92 crore dans le monde

Les collections du box-office du geôlier ont atteint à une distance touchante de Rs 100 crore le premier jour lui-même.

Le film de retour de Rajinikanth, Jailer, avait fait un très bon départ au box-office malgré des critiques mitigées. Le film, qui voit la superstar diriger une solide distribution d’ensemble, a établi plusieurs records de la journée d’ouverture sur les marchés du sud et d’outre-mer, mais a échoué dans la ceinture hindi. Malgré cela, en raison de ses chiffres élevés en tamoul et en télougou, Jailer a pu enregistrer une ouverture record pour n’importe quel film tamoul cette année.

Selon Sacnilk, Jailer a gagné Rs 48,35 crore net dans toutes les langues le jour de son ouverture en Inde. Cela comprend un record de Rs 37,60 crore en tamoul, le plus élevé de l’année jusqu’à présent. Avant cela, Ponniyin Selvan 2 de Mani Ratnam avait gagné Rs 32 crore, tandis que Vijay-star Varisu avait ouvert à Rs 26,70 crore. Jailer a également gagné Rs 10,70 crore en telugu et un total de Rs 55 lakh en kannada et en hindi. Le geôlier a également établi le record de la plus grande collection de la journée d’ouverture d’un film tamoul au Karnataka, rapportant plus de 11 crores de roupies là-bas, et a établi des records de la journée d’ouverture de 2023 pour l’industrie dans presque tous les autres États.

Jailer a également très bien réussi à l’étranger, en particulier dans des territoires comme les États-Unis et la Malaisie, gagnant un peu moins de 7 millions de dollars sur les marchés étrangers. Cela a porté sa collection mondiale globale après sa journée d’ouverture à un solide crore de Rs 92, le troisième plus élevé de l’année pour tous les films indiens derrière seulement Adipurush et Pathaan. Il reste maintenant à voir dans quelle direction Jailer ira d’ici. Alors qu’Adipurush a chuté de façon drastique en raison d’un mauvais bouche à oreille, Pathaan est allé de mieux en mieux, amassant plus de Rs 1000 crore.

Réalisé par Nelson Dilipkumar, Jailer met en vedette Rajinikanth dans le rôle principal, avec une solide distribution de soutien composée de Ramya Krishnan, Vinayakan, Vasanth Ravi et Kishore, tandis que Tamannaah Bhatia, Mohanlal, Jackie Shroff et Shiva Rajkumar apparaissent dans des camées.