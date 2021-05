Le film qui a rendu possible la chanson Baadasssss de Sweet Sweetback

Je ne pense pas que quiconque voit le titre «Sweet Sweetback’s Baadasssss Song» l’oublie. Le film époustouflant a fait de Melvin Van Peebles un pionnier du cinéma américain des années 1970 et de la pure agitation indépendante. Mais quelques années plus tôt, Van Peebles dirigeait son premier pionnier en France: «L’histoire d’un pass de trois jours»Son premier long métrage, sorti commercialement en 1968 et qui débute vendredi au Film Forum dans une nouvelle restauration.



C’est l’histoire trompeusement simple de Turner (Harry Baird), un GI noir américain en week-end à Paris. Mais Van Peebles enfile les espoirs et les joies de Turner avec des agressions apparemment inévitables contre lui en tant qu’homme noir et les angoisses de la société entourant la race. L’idylle romantique de l’histoire est traversée avec un style visuel épineux et une candeur mordante – le tout dans un film qui n’aurait manifestement pas pu se produire aux États-Unis.

Dans les années 1960, Van Peebles, originaire de Chicago et vétéran de l’armée de l’air, avait réalisé des courts métrages et publié un mémoire sur le travail sur un téléphérique de San Francisco. Mais à Hollywood, les portes étaient toujours fermées aux cinéastes noirs, malgré les changements dans l’air et les bouleversements culturels à travers le pays. Ainsi, comme beaucoup d’artistes noirs avant lui, Van Peebles s’est dirigé vers l’Europe. Il a étudié pour un doctorat en astronomie à Amsterdam, a écrit plus et a trouvé un fan dans Henri Langlois, prêtre en chef de la Cinémathèque française de Paris.

«L’histoire d’un laissez-passer de trois jours» est basé sur l’un des romans que Van Peebles a écrits en français, ce qui lui a valu une bourse et une place dans la guilde des réalisateurs du pays. En 1967, il crée le long métrage au Festival international du film de San Francisco – au sein de la délégation française – aux côtés de géants de l’art house comme Satyajit Ray et Agnès Varda. Le titre du film en français était «La Permission», mais Van Peebles a pris la permission pour lui-même. Le congé de fin de semaine de Turner devrait être la chose la plus ordinaire au monde – l’évasion d’un soldat. Mais cela ne peut pas être insouciant pour Turner, dont le commandant blanc fait beaucoup de lui faire confiance avec une promotion et un laissez-passer de trois jours. Dans un miroir, Turner, espoir maladroit, voit son reflet sarcastique lui parler: la promotion, dit son miroir, n’est qu’une récompense pour être un «Oncle Tom» obéissant. Van Peebles oppose les deux Turners l’un à l’autre dans un écran partagé déconcertant. Ce genre de double conscience, et les sentiments qu’elle suscite, plane sur le voyage de Turner. Le soldat a un moment parfait, au début de son voyage à Paris. Il entre dans un bar, les stores et prêt à se détendre. Sauf qu’il ne marche pas – il glisse. La caméra le maintient au centre, posé et cool, alors qu’il se déplace à travers les buveurs et les danseurs. Vous reconnaîtrez peut-être le même dolly tiré des films de Spike Lee, vous transportant dans le rêve d’un instant. Mais ici, c’est en 1967 – la floraison incontestable d’un joint Van Peebles. Au bar, Turner prend une française sage, Miriam (Nicole Berger, qui a joué dans le classique de la nouvelle vague française «Shoot the Piano Player»). Il y a une innocence douce et maladroite à leur flirt à travers les différences de langue et à danser sur le groupe house à col roulé. Ils prévoient un voyage à la campagne le lendemain. Mais Van Peebles montre à quel point leurs expériences ne pourraient pas être plus radicalement différentes. Les deux s’installent dans une auberge normande, et leurs monologues intérieurs se révèlent dans des séquences fantastiques pendant les rapports sexuels. Vous pourriez dire que Van Peebles ne mâche pas les images: Turner se visualise comme un écuyer retournant dans son domaine et sa femme de chambre Miriam, tandis que Miriam se voit courir à travers une jungle, saisie par des membres de la tribu africaine, celle jouée par Turner. En ce qui concerne la technique, Van Peebles est intrépide, utilisant des coupes difficiles dans les montages et les indices musicaux godardiens, ainsi que la collaboration sur la partition.

Turner et Miriam passent un bon moment dans le village, jusqu’à ce qu’un musicien dans un bar les appelle «Miss Big Eyes» et «Señor Blackie». Puis sur la plage, ils rencontrent des soldats de sa base. Word revient sur sa fraternisation et sa promotion est révoquée. (Van Peebles nous tient sur nos gardes avec un deus ex machina: un groupe d’église en visite de Harlem.)

Pour Van Peebles, le film de studio est finalement venu ensuite: «Watermelon Man», mettant en vedette Godfrey Cambridge dans le rôle d’un banlieusard blanc fanatique qui se réveille un jour pour découvrir qu’il est noir. « Sweetback » a suivi (« noté X par un jury entièrement blanc », ont déclaré des publicités); puis l’écriture dramatique, menant à plusieurs nominations aux Tony; et un passage en tant que commerçant à Wall Street. Vous pouvez voir l’influence de Van Peebles sur Lee et vraiment n’importe quel cinéaste qui fait vraiment faillite (comme le réalisateur anticolonialiste franco-mauritanien Med Hondo, qui aurait accueilli Van Peebles à Paris). «Je n’ai jamais décidé de devenir réalisateur», a déclaré Van Peebles, maintenant 88 ans, dans un Entretien de Directors Guild of America dirigé par son fils, le cinéaste Mario Van Peebles. «J’ai juste décidé de montrer aux gens, en particulier aux minorités, comme je les ai vus, pas comme ils continuaient à être montrés au cinéma.» Avec «L’histoire d’un pass de trois jours», Melvin Van Peebles a brisé les miroirs habituels présentés dans les films, avec un crash qui a résonné bien au-delà du week-end d’un soldat.