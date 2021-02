Le film Paddington 3 confirmé alors que les patrons travaillent sur la production avec le plus grand soin

Un troisième volet des films de Paddington est en cours.

Les cinéphiles auront quelque chose à attendre une fois le verrouillage terminé, car Studiocanal a confirmé qu’un nouveau film est en préparation.

Annonçant cette nouvelle passionnante, la société de production a déclaré à Variety qu’elle travaillait « très dur » pour créer le dernier opus.

«Nous pouvons confirmer que Studiocanal travaille très dur sur le film 3 avec le plus grand savoir-faire et le plus grand soin – comme pour les films 1 et 2», a révélé un représentant.

Les deux précédents films de Paddington ont connu un énorme succès lors de leur sortie en 2014 et 2017.

Studiocanal en partenariat avec Heyday Films pour le troisième volet.

Cette fois, ce sera sans les conseils de Paul King, qui a réalisé les deux premiers films sur l’ours de renommée mondiale.









Le cinéaste a choisi de ne pas participer au troisième et a plutôt décidé de se concentrer sur le film Willy Wonka pour Warner Bros., qui devrait sortir en 2023.

La semaine dernière, la star de Notting Hill, Hugh Bonneville, qui incarne Henry Brown dans la série de films, a laissé entendre que le troisième film de Paddington n’était pas trop loin.

Lors d’une conversation franche avec Amanda Holden et Jamie Theakston sur Heart Radio, l’acteur a déclaré que le film « quelque part à l’horizon », car « l’élan vers l’avant » gagnait avec la production.









Après des critiques élogieuses de la part des fans, la suite de Paddington est rapidement devenue le film le mieux évalué sur le site d’agrégation Rotten Tomatoes avec un score de 100%.

Les deux films de Paddington ont remporté un énorme succès au box-office, le film de 2014 rapportant 200 millions de livres sterling, tandis que la suite de 2017 gagnait 180 millions de livres sterling.

On pense que le casting incroyable avait beaucoup à voir avec la popularité du film alors que Hugh Grant jouait le méchant Phoenix Buchanan.







(Image: PA)



Pendant ce temps, Nicole Kidman a joué le rôle d’une taxidermiste diabolique qui est partie en mission d’ajouter Paddington à sa collection dans le premier film.

On ne sait pas qui reviendra au casting pour le troisième film.