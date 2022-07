Le film “Non” ne commencera pas à être diffusé de sitôt, désolé

Non, le dernier film du réalisateur Jordan Peele, sort vendredi dans les salles américaines. Mais tous les fans qui souhaitent le regarder à la maison doivent se préparer à attendre un peu avant qu’il ne soit disponible sur un service de diffusion.

L’année dernière, un nombre sans précédent de nouveaux films de cinéma ont été diffusés en ligne le jour même de leur sortie en salles. Mais cette année, alors que les restrictions liées au COVID-19 se sont assouplies et que le public est revenu dans les cinémas, la pratique a presque disparu – en particulier pour les films d’été aux ambitions à succès. Presque tous les films ont maintenant au moins un mois et demi dans les salles exclusivement, mais ces délais sont omniprésents.

Quel service diffusera Nope en premier ?

Non devrait d’abord être diffusé sur Peacock. La société de production Monkeypaw de Peele a un accord avec Universal Pictures, et le film est distribué aux États-Unis par Universal. Peacock et Universal appartiennent à la même société mère, et l’arrangement de Peacock doit être le premier endroit pour diffuser des films distribués par Universal.

Quelle est la date de sortie en streaming de Nope ?

Peacock et Universal n’ont pas confirmé la date de sortie en streaming du film Non encore, mais voici ce qu’il faut savoir :

Généralement, le film devrait commencer à être diffusé sur Peacock entre le 5 septembre et le 18 novembre. Peacock peut commencer à diffuser des films en salles comme Nope 45 jours après la sortie en salles, mais au plus tard 120 jours. Donc, si Nope devait frapper Peacock exactement après cette période de 45 jours, il deviendrait disponible en streaming là-bas le 5 septembre. Si le film attend jusqu’à son 120e jour de sortie, ce sera sur Peacock le 18 novembre.

Les autres grands films d’été d’Universal ne fournissent malheureusement pas beaucoup de précédents : Jurassic World Dominion et Minions : The Rise of Gru sont les deux plus gros blockbusters que la société a distribués cet été (et jusqu’à présent cette année), mais aucun n’a confirmé dates de sortie en streaming sur Peacock pour le moment. Jurassic World Dominion, qui est sorti le 10 juin, est sur le point de franchir son 45e jour dans les salles dimanche, sans aucun mot sur la date de diffusion. Rise of Gru hit est encore dans son premier mois de sortie, et sa date de diffusion est également un mystère.

Les dates de sortie en streaming sont imprévisibles ! Le prochain film de la société de production de Peele’s Monkeypaw (appelé Honk for Jesus. Save Your Soul) sera diffusé sur Peacock le jour même de sa sortie en salles, le 2 septembre. La sortie en streaming d’un jour n’est pas dans les cartes. Mais les jokers comme Honk for Jesus n’aident pas la prévisibilité.

Nope sera-t-il gratuit en streaming sur Peacock?

Hautement improbable. Peacock met régulièrement de nouveaux films comme Nope derrière son paywall.

Si vous n’avez pas encore d’abonnement premium à Peacock, vous devrez vous inscrire à un niveau premium de 5 $ par mois ou de 10 $ par mois si vous souhaitez regarder le film ou l’une des autres programmes payants de Peacock ( Comme Yellowstone, Matchs de Premier League, WWEThe Office et d’autres trucs populaires.)

Le paon a quelques offres cela pourrait réduire – voire éliminer – votre coût d’être un membre premium.

Mais le film devrait être disponible pour les abonnés premium payants de Peacock sans aucune Additionnel frais. Donc, si vous êtes déjà abonné premium à Peacock, vous pourrez le diffuser comme n’importe quoi d’autre sur le service.