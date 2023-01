Le film Netflix tourné au centre-ville de St. Charles devrait sortir en novembre – Shaw Local

Ceux qui attendaient la sortie du film Netflix “The Killer” – qui a été tourné au centre-ville de St. Charles en mars dernier – devront attendre encore quelques mois.

Netflix a annoncé que le thriller noir sortira le 10 novembre. Le film met en vedette Michael Fassbender, connu pour avoir joué le personnage de Magneto dans les films “X-Men”. Il joue un tueur à gages dans le film, qui est basé sur un roman graphique français.

L’actrice Tilda Swinton fait également partie du casting. Paris, la Nouvelle-Orléans et la République dominicaine ont également servi de décors au film.

Le film a été tourné par le réalisateur primé David Fincher, connu pour des films tels que “The Curious Case of Benjamin Button”, “Gone Girl” et “Fight Club”.

Une grande partie du tournage a eu lieu à l’hôtel historique Baker, qui a été construit en 1928 et est inscrit au registre national des lieux historiques. Le couple de Sugar Grove Denise et Jack Feltes et leurs voitures faisaient partie du tournage de “The Killer”.

“The Killer” a été filmé la nuit et ils faisaient partie de deux longues nuits de tournage. Le premier soir de tournage, ils ont travaillé de 18 h jusqu’à 5 h 30 le lendemain.

Pendant le tournage, Denise Feltes a aperçu Swinton.

“Elle sortait de l’hôtel”, a déclaré Feltes. “Elle était vêtue d’une tenue blanche et elle est montée dans cette Cadillac blanche. C’était une des premières scènes. La deuxième scène qu’ils ont faite était elle dans la Cadillac blanche s’arrêtant à l’hôtel et sortant de la voiture et entrant dans l’hôtel. Ils ont fait cette scène probablement 30 fois différentes. Ils le tireraient sous un angle, puis ils devraient tirer sous un autre angle.

Elle a également pu rencontrer le réalisateur.

“Quand ils ont fini de tourner les scènes dont ils avaient besoin, ils nous ont dit d’aligner nos voitures devant l’hôtel Baker”, a déclaré Denise Feltes. « Nous allions vers l’est. Et le réalisateur est passé par là et a choisi huit ou neuf voitures différentes qu’il voulait pour une scène. Et ma voiture était l’une de ces voitures.

Les scènes dans lesquelles ils se trouvaient se déroulaient à New York.

“Ils avaient de fausses plaques d’immatriculation new-yorkaises qu’ils mettaient sur nos voitures”, a déclaré Denise Feltes. “Qui sait si vous voyez même les plaques d’immatriculation dans l’une des scènes, mais elles sont devenues très spécifiques.”

La mairesse de St. Charles, Lora Vitek, a eu l’occasion de rencontrer les deux vedettes du film. Elle est honorée que Fincher ait choisi de tourner le film dans la ville.

“Il y a beaucoup d’entreprises qui ont été touchées par le film”, a-t-elle déclaré. “Quand ce film sortira, c’est une bonne chose pour notre ville.”