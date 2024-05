Le film Netflix de Glen Powell et Adria Arjona est génial.

Comme le film révolutionnaire de Richard Linklater, Fainéantson 22sd fonctionnalité Tueur à gages commence avec un peu de philosophie. Dans Fainéantcela signifiait que Linklater lui-même était assis à l’arrière d’un taxi d’Austin, tenant à un conducteur peu impressionné par l’idée que chaque choix non fait crée sa propre réalité alternative, que nous sommes incapables de voir uniquement à cause de notre propre perspective verrouillée. Le film se déroule comme une exploration formellement radicale de cette idée : le jeune penseur dans le taxi cède la place à une série de protagonistes momentanés, chacun relié au suivant uniquement par la rencontre fortuite qui les rassemble.

Dans Tueur à gagesc’est Glen Powell, l’alter ego de Linklater à l’écran (il a attiré mon attention pour la première fois dans le film semi-autobiographique de Linklater). Tout le monde en veut) et son compatriote Austinite hors écran, qui commence le film sur un moment de réflexion. Son personnage, professeur de psychologie et de philosophie à l’Université de la Nouvelle-Orléans, donne un cours sur un passage de Nietzsche sur la possibilité de se réinventer. Comme avec Fainéant, le film qui suivra sera une exploration ludique de ce même concept. Être sûr, Tueur à gages est loin d’être formellement radical, opérant plutôt dans le genre familier mais néanmoins amusant du thriller d’escroc : en particulier, le genre dans lequel l’escroc en question découvre son vrai moi via son don pour le jeu. (Le câlin classique de Steven Spielberg Attrape-moi si tu peux correspond à ce modèle, tout comme la romance au centre de la série parfaite Tu ferais mieux d’appeler Saul.)

Tueur à gages est vaguement basé sur un Histoire mensuelle du Texas 2001 par l’écrivain Skip Hollandsworth, qui a également écrit l’article qui a inspiré la comédie noire de Linklater Bernie. Le sujet du profil et du film est Gary Johnson, qui, en plus d’enseigner à temps partiel dans un collège local, exerce un travail pour lequel il possède un ensemble particulier de compétences : jouer le rôle d’un assassin professionnel dans des opérations d’infiltration destinées à éliminer les personnes qui complotent pour sous-traiter le meurtre de leurs proches ou de leurs associés criminels.

Utilisant des perruques, des costumes et parfois même des fausses dents, Gary invente toute une écurie de personnages pour répondre aux besoins de chaque client : un charmeur aux cheveux lisses inspiré par Patrick Bateman de Christian Bale dans Psycho américain, un Britannique élégant au ricanement fastidieux, un type motard sale avec une barbe en bataille et des tatouages ​​au cou. Un premier montage présentant les expériences de déguisement de Gary confère à ces rencontres une ambiance antique, même si ses conversations avec ses clients avides de meurtre offrent un aperçu des profondeurs sombres de la nature humaine. Le montage montre également à quel point Gary est terriblement bon dans son travail : chaque rencontre se termine par une photo d’identité qui défile sur l’écran comme le faisaient les journaux dans les vieux films, alors que le meurtrier potentiel est arrêté, jugé et jugé. souvent (mais pas toujours) envoyés en prison.

Dans sa vie non secrète, Gary est un introverti solitaire, mais il découvre son personnage le plus transformateur lorsqu’il crée Ron décontracté, essentiellement une version plus confiante et plus sexy de lui-même, qui se trouve être le personnage de service ce jour-là. il rencontre Madison Masters (Adria Arjona). Pendant que les flics écoutent via écoute électronique, Madison et Ron partagent une part de tarte dans un restaurant alors qu’elle se confie à lui au sujet du mari violent dont elle essaie d’organiser la mort. Gary-as-Ron sympathise avec cette jeune femme confuse (et, ce n’est pas pour rien, magnifique), et au cours de leur conversation, il la pousse à abandonner son projet et à s’éloigner, plutôt que de l’amener à s’incriminer sur bande comme destiné. Le détective qui dirige l’opération est agacé, mais le talent de Gary pour arrêter les criminels potentiels signifie qu’il n’obtient guère plus qu’un coup sur les doigts.

La seconde moitié de Tueur à gages est tellement riche en rebondissements que toute description de l’intrigue devrait s’arrêter là. Il suffit de savoir que Madison, après avoir quitté son mari selon les conseils de Gary-as-Ron, entame une romance torride avec l’homme qu’elle considère toujours comme le meurtrier à gages le plus sensible du monde. Pendant ce temps, Gary, craignant d’être pris dans cette affaire non professionnelle par ses collègues, insiste pour que leur relation reste secrète, vous savez, pour des raisons de tueur à gages. Romancer la femme dont vous avez parlé de tuer son mari tout en prétendant avoir un travail de tueur à gages est un modèle non durable d’intimité durable, mais le public se retrouve en faveur de l’improbable couple de film noir : un véritable meurtrier en herbe et un véritable faux.

Malgré tous ses éléments de genre sérieux, Tueur à gages est au fond un film de rencontre chaleureux, une entrée mineure mais tout à fait agréable dans le canon de Linklater. Pas contrairement Bernie, il utilise une performance centrale charismatique pour transformer une histoire de crime réel en une étude de personnage douce-amère. Le montage est rapide, la musique enjouée et l’utilisation du décor de la Nouvelle-Orléans souvent visuellement pleine d’esprit : alors qu’il navigue dans son dilemme juridique et éthique de plus en plus profond, Gary passe devant l’intersection des rues Loi et Désiret plus tard, s’arrête à le véritable carrefour de la Piété et du Plaisir.

Tueur à gagesLa fin de, bien qu’elle comprenne au moins une tournure astucieuse et vivifiante, ne joue jamais vraiment ces conflits moraux au niveau de complexité que l’on pourrait souhaiter de la part d’un cinéaste aussi intéressé par les grandes idées que Linklater. Mais l’ambiance sexy et intelligente du film, son rythme admirablement rapide et la performance drôle, émouvante et ingénieusement métamorphe de Glen Powell – que j’appellerais « faire des stars » s’il n’était pas déjà sur la bonne voie pour en devenir un – fournissent des raisons. de quoi le mettre sur votre liste de visionnage. (D’autant plus impressionnant que Powell, avec Linklater, a co-écrit le scénario, s’offrant le véhicule parfait pour montrer non seulement ses abdominaux mais aussi son autonomie.) Et étant donné que Netflix n’autorise au film qu’une sortie en salles de deux semaines. avant de le mettre en streaming, vous feriez bien d’aller le voir au cinéma ce week-end si vous voulez continuer à voir des thrillers romantiques d’un niveau inhabituellement élevé calibre.