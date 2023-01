Le film marathi de Riteish Deshmukh passe le premier test du lundi et bat la collection du jour 4 de Cirkus

Le premier film de Riteish Deshmukh – le film marathi Ved – a réussi à éviter une grosse chute le premier lundi. Le film a rapporté Rs 3,02 crores le quatrième jour, plus que ce que Cirkus de Rohit Shetty a géré la semaine dernière. La forte croissance par le bouche à oreille a soulevé la possibilité que Ved devienne l’un des films marathi les plus rentables de tous les temps.

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a tweeté sur les revenus du film mardi après-midi. “Le film #Marathi #Ved est imparable… Réussit le test décisif du lundi avec brio… Jour 4 [Mon] est supérieur au jour 1 [Fri], ce qui est une rareté… excellente tendance… Ven 2,25 cr, Sam 3,25 cr, Dim 4,50 cr, Lun 3,02 cr. Total : ₹ 13,02 cr », lit le tweet. En comparaison, Cirkus, qui mettait en vedette Ranveer Singh, a gagné Rs 2,50 crore lundi dernier. Cela met en contexte le lundi de 3 crores de Ved, faisant de son total de quatre jours l’un des plus élevés de l’histoire du film marathi.

#Marathie film #Ved est IMPARABLE… Réussit le test décisif du lundi avec brio… Jour 4 [Mon] est PLUS ÉLEVÉ que le jour 1 [Fri], ce qui est une rareté… EXCELLENTE TENDANCE… Ven 2,25 cr, Sam 3,25 cr, Dim 4,50 cr, Lun 3,02 cr. Total : 13,02 ₹ cr. pic.twitter.com/cGCdrBQzTs — taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 3 janvier 2023

Ved est un drame romantique, qui met également en vedette Ashok Saraf, Jiya Shankar et Rahul Dev, entre autres. Le film marque le retour de la femme de Riteish, Genelia D’Souza. C’est le premier de Genelia en marathi et a également été produit par elle. Il est en partie basé sur le hit Telugu 2019 Majili, qui mettait en vedette Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu en tête.

La forte croissance du week-end et la faible baisse de lundi signifient que le film se porte très bien de bouche à oreille. Cela signifie qu’il bat plusieurs records au box-office marathi. Bien que rien ne puisse être dit si tôt sur son activité à vie, la forte croissance a fait naître l’espoir que Ved pourrait finir par devenir le deuxième film marathi à franchir la barrière des Rs 100 crore. Jusqu’à présent, Sairat – avec un montant brut mondial de Rs 110 crore – est la seule version à y parvenir. Le prochain en ligne est le blockbuster de l’année dernière Pawankhind, qui a rapporté environ Rs 75 crore.