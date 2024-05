Le film Les Maîtres de l’Univers mettra en vedette Nicholas Galitzine dans le rôle de He-Man dans

Nicolas Galitzine

Cindy Ord/Getty Images

Maîtres de l’Univers a trouvé son He-Man.

Nicholas Galitzine, qui a récemment joué dans la comédie romantique Amazon MGM L’idée de toia été choisi pour le live-action du studio Maîtrise film, que Travis Knight devrait réaliser.

Knight réalisera à partir d’un scénario de Chris Butler. Robbie Brenner de Mattel Films et Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch d’Escape Artists produisent.

Maîtrise se concentre sur Price Adam d’Eternia qui, grâce à son Power Sword, se transforme en He-Man et est doté d’une force et de capacités surhumaines, qu’il utilise pour défendre sa planète natale et Castle Grayskull.

Maîtrise a été daté par Amazon pour une sortie en salles mondiale le 5 juin 2026.

La marque Les Maîtres de l’Univers de Mattel a été introduite pour la première fois en 1982 via une gamme de figurines d’action et plus tard, en 1983, elle est devenue la série animée bien-aimée. He-Man et les Maîtres de l’Universe. UN Maîtrise Le film a eu une longue histoire de développement à Hollywood, passant de Sony à Netflix en passant par Amazon MGM, avec plusieurs cinéastes et stars attachés. (Noah Centineo avait déjà été enregistré pour jouer He-Man lorsque le film était sur Netflix.)

De son côté, Galitzine entretient une relation de longue date avec Amazon. Avant de jouer dans une comédie romantique L’idée de toi avec Anne Hathaway, il était dans l’adaptation pour jeunes adultes Rouge, blanc et bleu royal, qui reçoit une suite du studio. Il était également dans le titre Amazon Cendrillonla comédie musicale mettant en vedette Camila Cabello.

Galitzine, qui était récemment dans la série Showtime Marie et Georgesest repris par le groupe britannique Curtis Brown, WME, Anonymous Content et Gang Tyre.