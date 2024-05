Jamie McCarthy / WireImage / Mattel

Après l’énorme succès de ses comédies romantiques sur Prime Video L’idée de toi et Rouge, blanc et bleu roiNicholas Galitzine reste en affaires avec Amazon MGM, car il a été choisi pour jouer le rôle de He-Man dans le live-action. Maîtres de l’Univers film du studio et Mattel Films.

Bien qu’attendus depuis longtemps, les détails de l’intrigue du film sont restés secrets. Basé sur la franchise emblématique de Mattel, il sera réalisé par Travis Knight, qui travaille sur un scénario de Chris Butler. David Callaham, Aaron Nee et Adam Nee ont travaillé sur une version antérieure.

Maîtres de l’Univers sera produit par Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch d’Escape Artists, ainsi que Robbie Brenner de Mattel Films. Précédemment en développement chez Sony et Netflix, le film sortira exclusivement dans les salles du monde entier le 5 juin 2026.

Centré sur la bataille entre l’héroïque He-Man (alias le prince Adam d’Eternia) – l’homme le plus puissant de l’univers – et le maléfique Skeletor, le Maîtres de l’Univers la franchise a été introduite sous la forme d’une gamme de figurines populaires en 1982. Un an plus tard, la série animée He-Man et les maîtres de l’univers a été créée, devenant ainsi l’un des premiers programmes pour enfants à être diffusé à la télévision au cours de ses deux saisons. Plusieurs autres adaptations cinématographiques et télévisuelles ont suivi, et aujourd’hui, la franchise continue de couvrir des points de contact avec les consommateurs tels que les jouets et les jeux vidéo.

«Nous sommes ravis d’amener la bien-aimée Maîtres de l’Univers à la vie et je ne pourrais pas être plus heureux d’annoncer l’immense talent Nicholas Galitzine comme notre He-Man », a déclaré Julie Rapaport, responsable de la production et du développement cinématographique chez Amazon MGM Studios. « En unissant nos forces avec le réalisateur Travis Knight, Mattel et Escape Artists, cette réintroduction du personnage et de son univers sera un film épique qui ravira le public d’ici à Eternia. »

Le président de Mattel Films, Robbie Brenner, a ajouté : « Mattel Films est fier de travailler avec Amazon et de faire équipe à nouveau avec l’incroyable Courtenay Valenti, pour apporter Maîtres de l’Univers au grand écran. Nous sommes ravis de produire aux côtés des très respectés et prolifiques Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch, avec le visionnaire Travis Knight et le charismatique et talentueux Nicholas Galitzine, notre Prince Adam/He-Man ! »

Étoile montante, Galitzine a récemment été vue aux côtés d’Anne Hathaway dans la comédie romantique très acclamée de Prime Video. L’idée de toi, réalisé par Michael Showalter. Basé sur le roman de Robinne Lee, le film a récemment remporté la première comédie romantique n°1 du streamer de tous les temps, attirant près de 50 millions de téléspectateurs dans le monde au cours de ses deux premières semaines sur Prime Video. A également récemment joué aux côtés de Julianne Moore et Tony Curran dans le drame historique de Starz. Marie et Georgesl’acteur avant cela a joué dans la très populaire comédie romantique queer d’Amazon MGM Rouge, blanc et bleu roipour lequel une suite est actuellement en développement.

L’entreprise à l’origine du phénomène oscarisé de l’année dernière BarbieMattel Films exploite également actuellement sa propriété intellectuelle en développant des longs métrages d’action en direct tels que fille américaine, Roues chaudes, Bob le bricoleur, Boule magique 8, Boîte d’allumettes, Major Matt Mason, Polly pocket, Barney, Basculez-les, chaussettes-les, robots, Thomas et ses amis, ONU, Vue-Masteret Wishbone. De plus, il est actuellement en développement sur Ballon de Noëlun drame familial de vacances basé sur une toute nouvelle propriété intellectuelle.

Galitzine est représentée par le groupe britannique Curtis Brown, WME, Anonymous Content, Gang, Tyre, Ramer et Johnson Shapiro Slewett & Kole.