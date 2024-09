Le film le plus regardé de Millie Bobby Brown, « Damsel »

Netflix a publié jeudi après-midi une autre série de données d’audience révélant ses films et émissions les plus regardés au cours du premier semestre 2024.

Côté cinéma, le peloton est mené par le film avec Millie Bobby Brown Demoiselle, qui a cadencé Selon les données, le film, dans lequel joue également Robin Wright et Angela Bassett, a été visionné plus de 143 millions de fois dans le monde. Il est sorti sur le service de streaming en avril et a démarré en force avec 35,3 millions de vues en seulement trois jours de disponibilité.

En deuxième position se trouve F. Gary Gray Ascenseuravec Kevin Hart et Sam Worthington, qui a été visionné 129 millions de fois. Le troisième titre de la longue liste est celui de JA Bayona Société de neige avec 103 millions de vues. Le film en langue espagnole a fait ses débuts au Festival du film de Venise l’année dernière et a été nominé aux Oscars. Société de la neigele film de requin contemporain Sous Paris a enregistré 84 millions de vues tandis que la comédie romantique de Brooke Shields Mère de la mariée a été regardé par 77 millions de personnes.

Les chiffres étaient contenus dans le dernier déversement de données de Netflix, également appelé Ce que nous avons regardé rapport pour le premier semestre de cette année, de janvier à juin 2024. Selon le rapport, le public a regardé 94 milliards d’heures de contenu Netflix, soit un peu plus que la période de six mois précédente. La période de six mois précédente a vu Une pièce et le film de Julia Roberts Laissez le monde derrière vous plomb.

Titres Netflix non originaux populaires inclus Le film Super Mario Bros.qui a été vue plus de 80 millions de fois, Les Minions sur 72 millions, et Le bébé patron sur 63 millions.

Les documentaires les plus regardés par les streamers étaient Cauchemar américain (55M), La plus grande soirée de la pop (25M), Formule 1 : Piloter pour survivre (12M), Les chouchous de l’Amérique : les pom-pom girls des Cowboys de Dallas (6M), et L’amour dans le spectre (11M).

Le rapport couvre l’ensemble du catalogue de Netflix, soit des milliers de titres. De plus amples informations seront communiquées tout au long de la journée.