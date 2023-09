Le film Killer Spider arrive à frémir

Dans le domaine des films d’horreur animaliers, l’araignée est largement négligée. Serpentsloups, les requins, les ours, on a l’impression de les voir tout le temps. Et oui, il y en a films d’araignées tueuses, mais pas autant qu’on pourrait le penser, compte tenu de la peur que tant de gens ont des créatures à huit pattes. Eh bien, un nouveau vient de faire ses débuts au Fantastic Fest 2023, et il est prêt à rejoindre le Mont Rushmore des films d’araignées effrayants de tous les temps.

Ce film s’appelle Infesté (alias Vermine), et il arrive sur Shudder en 2024. Il met en vedette Théo Christine dans le rôle de Kaleb, un jeune arnaqueur qui vit dans un gratte-ciel français avec sa sœur. Kaleb adore les animaux effrayants et achète un jour une jolie araignée chez un revendeur local du marché noir. Il veut juste quelque chose de cool à regarder, mais l’araignée sort et bien, transposez cette pensée dans votre pire cauchemar possible. Infesté c’est ça et bien plus encore.

L’histoire est en grande partie isolée du gratte-ciel de Kaleb, et avant même que l’histoire de l’araignée ne commence, nous apprenons qui il est, sa famille, ses amis et plus encore. C’est un homme qui a de vrais problèmes – pas nécessairement des problèmes exagérés, mais des problèmes auxquels on peut s’identifier. On apprend par exemple que lui et sa sœur ne peuvent pas parler de leur mère décédée et que son meilleur ami lui en veut une mystérieuse. Kaleb et ses voisins sont de bonnes personnes. Vrais gens. C’est pourquoi les choses deviennent si effrayantes une fois que la merde frappe le ventilateur.

Je ne dirai rien de précis sur Infesté, mais pour expliquer pleinement pourquoi c’est si agréable, je dois planter un peu le décor. L’araignée que Kaleb ramène à la maison n’est pas une araignée normale. C’est vicieux et hautement adaptable. En quelques minutes, une morsure vous tuera. En quelques heures, cela se multiplie par millions. Maintenant, placez les personnages dont vous prenez soin dans un bâtiment avec peut-être un million d’araignées tueuses. Des toiles partout. Des araignées partout sur les murs, sortant des tuyaux, etc. Ouais. Maintenant, vous comprenez.

Infesté est réalisé par Sébastien Vanicek, qui raconte cette histoire avec une réalité brute et un rythme trépidant. Du hip-hop accrocheur explose sur la bande originale. Les mouvements de caméra à main mettent le public au cœur de l’action. Des gens meurent, les émotions s’intensifient et toutes sortes de logiques biologiques sont jetées par la fenêtre. S’il y a quelque chose de totalement impossible qu’une araignée pourrait faire et qui rendrait les choses super terrifiantes, c’est ce qui se passe dans Infesté.

Ce manque de logique brouille très légèrement la fin du film, et l’action de l’araignée semble un peu moins répandue qu’on aurait pu l’espérer. Mais même avec quelques légers reproches, Infesté est excellente. Vous vous tortillerez tous les deux sur votre siège et sur le bord de celui-ci.

Infesté a fait ses débuts nord-américains au Fantastic Fest 2023 et fera ses débuts sur Shudder en 2024.

