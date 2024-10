Le film interdit de Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire, expliqué

On ne peut pas exagérer la popularité de Leonardo DiCaprio à la fin des années 1990. Non seulement le beau jeune acteur était acclamé pour ses performances dans « This Boy’s Life » et « What’s Eating Gilbert Grape? », mais il travaillait également avec des réalisateurs intéressants comme Agnieszka Holland (sur « Total Eclipse ») et Sam Raimi (sur » Les Vifs et les Morts »). Il était même devenu un véritable idole américain après son apparition dans « Roméo + Juliette », une réputation qui semblait devenir permanente lorsqu’il a joué dans le film de James Cameron « Titanic » en 1997, le film alors le plus rentable de tous les temps.

DiCaprio était profondément aimé des adolescentes du monde entier, et on ne pouvait pas passer devant un porte-revues sans voir la tasse de Leo. Il a fait l’objet de profils vidéo non autorisés, de reportages et de magazines salaces pour adolescents. DiCaprio connaissait sa réputation de sex-symbol et en a effrontément profité ; dans un profil de 1998 dans le New York Magazine (celui qui a été souvent revisité par des médias comme Vulture), Leo était considéré comme le chef du P***y Posse, un groupe officieusement constitué de jeunes acteurs qui infiltraient souvent les clubs spécifiquement pour avoir le plus de relations sexuelles possible, de préférence avec des mannequins. Parmi les autres membres du Posse figuraient Lucas Haas, Tobey Maguire, David Blaine, Jay Ferguson, Josh Miller, Kevin Connelly, Scott Bloom et Justin Herwick. La bande de jeunes horndogs faisait une scène partout où ils allaient, déclenchant souvent des bagarres ivres et ne donnant pas de pourboire aux serveuses. Ils formaient le nouveau Brat Pack, se distinguant par le fait qu’ils étaient de véritables gamins.

En 1996, le réalisateur RD Robb a réuni plusieurs membres du Posse et a tourné ce qu’on pourrait appeler le film P***y Posse, bien qu’il soit officiellement intitulé « Don’s Plum ». DiCaprio, Maguire, Connelly, Bloom et plusieurs autres étoiles montantes d’une vingtaine d’années sont apparus dans le film indépendant à petit budget, qui se déroulait entièrement dans un restaurant. La plupart des dialogues étaient improvisés et les acteurs jouaient plus ou moins des versions d’eux-mêmes.

« Don’s Plum » est devenu célèbre pour son indisponibilité. Il n’est pas sorti en 1996 et personne ne savait où le voir. Il semblerait que DiCaprio et Maguire, comme indiqué dans un article de 2016 du Guardiana délibérément supprimé le film pour diverses raisons.