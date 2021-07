Le film inédit de l’acteur vétéran Irrfan Khan, « Dubai Return », devrait sortir le 3 juillet sur Youtube. La nouvelle a été partagée par son Babil sur Instagram. Il a partagé l’affiche du film et l’a sous-titrée, « Sortie demain sur YouTube ».

Aseem Chhabra ‘Dubai Return’ qui a été présenté au NYIFF (New York Indian Film Festival), aura désormais sa première en Inde au Bandra Film Festival (BFF). Aseem Chhabra, le directeur du festival du NYIFF, a récemment rejoint le conseil consultatif du Bandra Film Festival avec Abhay Deol qui a initié la première en Inde.

Aseem, qui avait trié sur le volet « Dubai Return », une comédie loufoque, réalisée en 2005, avec Irrfan Khan, Vijay Maurya, Razak Khan, réalisé par le non-conformiste Aditya Battacharya, dans la programmation du New York Indian Film Festival il y a des années va maintenant lancer le Première indienne du film au BFF le 3 juillet.

Parlant de son association avec le Bandra Film Festival, Aseem Chhabra a déclaré : « J’ai une longue association avec l’équipe de FilmKaravan et je respecte leur engagement envers le cinéma indépendant. Je suis donc ravi de rejoindre le conseil consultatif du Bandra Film Festival. travailler avec l’équipe BFF pour rechercher des titres méritants et partager avec le public ».

Pooja Kohli, directrice artistique de BFF, a déclaré « Aseem et moi sommes partenaires dans le crime depuis nos jours ensemble au New York Indian Film Festival (NYIFF) 2006. Il y a quelques jours, nous avons parlé de nos films préférés des années passées que nous devrait présenter et il a mentionné quelques titres fantastiques, dont Dubai Return d’Aditya Basu Bhattacharya, avec l’irremplaçable Irrfan Khan. Je suis ravi qu’il rejoigne le conseil consultatif du Bandra Film Festival afin que nous puissions continuer à apporter le meilleur de Du cinéma pour tous. »

Actuellement, le premier long métrage néo-noir très acclamé d’Aditya Battacharya, avec Aamir Khan, Raakh est diffusé sur la plate-forme de BFF et les soumissions à BFF 2021 sont actuellement ouvertes dans tous les formats de longs métrages, documentaires, courts métrages, animation, etc. de toutes les régions de l’Inde. et le monde.

Le « Bandra Film Festival » (BFF 2021), une collaboration Filmkaravan et Youtube, a été lancé le 25 février 2021.