Le film indien “RRR” rejoint la course aux récompenses d’Hollywood en tant qu’outsider improbable

La saison des récompenses d’Hollywood a trouvé un outsider improbable dans “RRR”.

L’épopée d’action maximaliste de trois heures de SS Rajamouli est l’un des films indiens les plus chers et les plus rentables de tous les temps. Il associe deux des plus grandes stars du pays, NT Rama Rao Jr. et Ram Charan, et a dominé les charts de streaming Netflix au cours de l’été.

Il a été couvert d’éloges de la part de JJ Abrams et Jessica Chastain. Il a remporté la meilleure chanson originale aux Golden Globes pour l’exubérant “Naatu Naatu” et a cinq nominations aux Critics Choice Awards, dont celle du meilleur film.

Mais les Oscars évitent généralement les films étrangers et les films d’action exagérés dans les catégories clés. Et ” RRR ” ne peut pas remporter l’Oscar du long métrage international parce que l’Inde a soumis à la place ” Chhello Show ” de Pan Nalin, beaucoup plus silencieux. Une nomination pour le meilleur film aux Oscars reste un long shot.

Pour donner un dernier coup de pouce à leur film, Rama Rao Jr. et Charan se sont rendus à Los Angeles pour fouler le tapis gris des Globes, se mêler à Cate Blanchett lors de fêtes et assister à des projections bondées pour les électeurs potentiels, dont une au TCL Chinese Théâtre à Hollywood qui a présenté une soirée dansante tumultueuse pendant la scène “Naatu Naatu”.

Ils se sont assis avec l’Associated Press pour une interview conjointe pour parler de leur lien dans la vie réelle, des discussions de Rajamouli sur une suite et de la construction de ponts entre les industries cinématographiques du monde.

Ap: Le film a été un grand succès lors de sa sortie en Inde, mais le public occidental a été lent à comprendre par le bouche à oreille et à le regarder sur Netflix. Comment avez-vous vécu cela ?

Rama Rao Jr. : Vous ne savez vraiment pas ce qui se passe réellement dans l’esprit du public lorsque les gens regardent des films sur Netflix. Mais notre percée, c’est quand on a vu M. Rajamouli passer une projection au TCL (en septembre). Et la réponse – il a reçu une ovation debout. Je pense que c’était l’ouverture sur la façon dont nous avons commencé à savoir que l’Occident a pris “RRR” dans son cœur. Et j’aimerais que nous soyons tous les deux là. Mais je pense que c’était notre première percée – et les médias sociaux.

Charan : C’est tellement satisfaisant de voir chaque réaction. Tout ce pour quoi nous avons joué a été apprécié. Et les réactions étaient tout simplement inestimables. Ouais, c’était comme une combustion lente. Mais néanmoins, c’est comme une autre plume dans le chapeau pour nous.

Ap : Ram Charan, vous étiez en production pendant au moins une partie de cette période sur votre prochain film. Comment faisiez-vous pour rester en contact avec vos frères “RRR” ?

Charan : Le voyage “RRR” a commencé en 2018, et nous sommes maintenant en 2023, et nous sommes toujours en contact. Je pense que nous avons juste pris une pause consensuelle car nous avions besoin de temps l’un pour l’autre parce que nous étions tellement amoureux l’un de l’autre.

Rama Rao Jr. : Nous étions tellement amoureux l’un de l’autre. Comme chez l’autre.

Ap : Rajamouli parle d’une suite, mais vous êtes tous les deux probablement complets ?

Charan : Non. Nous effacerions le calendrier.

Rama Rao Jr. : Nous allons effacer le calendrier. Mais malheureusement nous n’en avons aucune idée. Nous n’avons aucune idée de “RRR 2” jusqu’à ce qu’il en parle. Donc, si vous l’interviewez, vous devriez en fait obtenir la clarté de sa part afin que nous sachions quand cela commence, afin que nous puissions garder notre calendrier libre.

Ap : Était-ce quelque chose dont on avait parlé à la fin du film ?

Charan : Non. Rien. Nous l’avons entendu pour la première fois quand il vous parlait. Je veux dire, on ne plaisante pas avec ça. Nous n’en avons jamais parlé.

Rama Rao Jr. : Et il ne nous dit jamais rien.

Charan : Ouais, tout est une surprise.

Rama Rao Jr. : Je dirais que c’est une mauvaise chose. Je déteste les surprises. Peut-être que Charan les aime.

Charan : Il sait que nous effaçons les calendriers chaque fois qu’il nous appelle. Il nous prend pour acquis là-dessus. (Des rires)

Ap : Le message politique du film et le moment de sa sortie, quelle importance cela a-t-il pour vous ?

Charan : Personnellement, j’ai l’impression qu’il s’agissait plus de fraternité que de nationalisme ou de patriotisme dans le film. C’était en arrière-plan. Évidemment, c’est l’époque que nous avons choisie, le réalisateur a choisi avait le sens du nationalisme coulant sous l’eau, comme sous le tapis. Mais ce que vous voyez réellement est une histoire fictive à part entière.

Rama Rao Jr. : Bromance.

Charan : Bromance issue de deux personnages historiques, de légendes. Mais en fin de compte, nous ne jouons pas une partie de l’histoire. C’est l’interprétation de M. Rajamouli et ses pensées et écrits fictifs avec son père.

Rama Rao Jr. : Rajamouli en tant que tel, je ne pense vraiment pas qu’il fasse des films parce qu’il veut faire passer un message. Pour lui, c’est juste raconter des histoires et il s’agit de faire du divertissement… Pour raconter cette histoire, il a choisi une période où l’Inde était gouvernée par l’Empire britannique. Ouais, simple. Donc à part ça, il n’y avait pas de message. Mais oui, il s’agissait plus de deux amis – leurs ego, leur compréhension du monde, l’un l’autre, comment ils ont grandi ensemble, comment ils étaient séparés, comment ils se sont réunis. Comment ils sont partis, se sont séparés, et comment ils se sont remis ensemble et ont grandi individuellement dans leur vie.

Ap : Et dans quelle mesure ce genre de « se réunir, se séparer, revenir ensemble » reflète-t-il votre propre relation réelle entre vous deux ?

Rama Rao Jr. : Je pense que nous n’avons jamais joué dans le film. Je pense que nous sommes cela.

Charan : Ouais, mais nous n’avons jamais eu d’aussi mauvais malentendus et séparation là où nous nous battions. Mais oui, nous sommes très proches. Les personnages que nous avons joués ont été très proches. Sur toutes les bonnes, bonnes parties du film, c’est à peu près ce que nous partageons aussi dans la vraie vie.

Ap : Quels sont les objectifs en termes d’être à Hollywood ? Voulez-vous jouer dans, disons, un film de Quentin Tarantino ?

Charane : Absolument. Je veux dire, c’est toujours là. Comme je l’ai dit, cela ne faisait pas partie de notre objectif de venir à Los Angeles, mais nous avons atterri ici. Alors on prend comme ça. Et bien sûr, nous voulons faire l’expérience des grands réalisateurs de LA et d’Hollywood, et je veux qu’ils nous connaissent aussi en tant qu’acteurs et partagent des idées et des histoires culturelles entre l’Est et l’Ouest. J’aimerais l’explorer, bien sûr. Et (Tarantino) est l’un de mes réalisateurs préférés.

Rama Rao Jr. : Nous venons de familles qui sont dans le métier depuis très longtemps, mais nous deux, notre entrée dans le cinéma n’a jamais été prévue. C’était juste très accidentel. Et accidentellement, nous sommes ici aujourd’hui, en train de parler de films à Los Angeles. Donc, oui, nous sommes des acteurs qui, je pense, avec “RRR”, nous avons franchi les frontières de ces lignes imaginaires de l’industrie cinématographique orientale, de l’industrie cinématographique occidentale. Je pense que nous avons quelque peu effacé cela. Et c’est un gros bon crossover. Il y a tellement de talent ici. Il y a tellement de talent là-bas. Je pense que tout le monde devrait se rassembler. “Avatar 2” fait des chiffres phénoménaux en Inde. Il en a été de même pour “Avengers : Endgame”. Je pense donc qu’il est grand temps que nous collaborions tous et que nous commencions à faire des films pour le public mondial.

Charan : Nous attendons le jour où tous les « bois » seront brûlés et qu’il y aura un cinéma mondial.

Ap : Était-ce bizarre que la plupart des téléspectateurs aient vécu le film à travers la version hindi sur Netflix ?

Charan : Mais heureusement, nous avons doublé toutes les langues. C’était nous en fait.

Rama Rao Jr. : Donc, hindi, télougou, tamoul, kannada, malayalam, peu importe ; c’était notre voix. Nous étions donc heureux. Mais oui, je dirais que cela aurait peut-être dû être aussi en Telugu. C’est maintenant, c’est moi, étant très, très, très émotif d’être une personne Telugu. Mais à part ça, “RRR” ressemble à l’Inde et quelle que soit la langue, je suis content qu’il ait touché le public.

Ap : Qu’est-ce que les membres de votre famille ont dit à propos de ce voyage étrange que vous faites avec « RRR » ?

Charan : Je pense qu’ils sont plus heureux que nous.

Rama Rao Jr. : J’aurais aimé que mon grand-père soit en vie pour voir cela se produire. Bien sûr, il n’est plus là. Mais la famille a été très favorable, excitée. Tout le monde est excité. Qui ne le serait pas ?