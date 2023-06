Le film indien le plus rentable de tous les temps a un brut ajusté à l’inflation de Rs 3650 crore; ce n’est pas Sholay, Dangal ou Baahubali

Il n’est pas rare que les films à succès de nos jours croisent des marques comme 300 crore et 400 crore. De temps en temps, les superproductions franchissent même la barre des 1000 crores, ce qui semblait impossible il y a à peine dix ans. Mais ce n’était pas toujours une telle aubaine pour le cinéma indien. En fait, jusqu’à la fin des années 90, la plupart des films ne franchissaient même pas Rs 50 crore, encore moins une centaine. Un certain nombre de facteurs ont contribué à cela, principalement l’augmentation du nombre d’écrans en Inde, des sorties plus importantes à l’étranger et, bien sûr, la hausse des prix des billets due à l’inflation.

Alors, comment comparer les tubes du passé avec les blockbusters de cette époque ? La façon la plus simple de le faire est d’ajuster les revenus de tous les films sortis au cours des dernières années à une année commune, qui dans cet exercice est 2022. Jetons un coup d’œil aux films indiens les plus rentables de tous les temps, une fois ajustés à l’inflation.

Le film indien le plus rentable corrigé de l’inflation est…



La réponse sans surprise est Mughal-e-Azam. L’opus magnum de K Asif a mis plus d’une décennie à se préparer et a battu tous les records au box-office lors de sa sortie en 1960. Il a rapporté Rs 11 crore dans le monde à l’époque. En tenant compte de l’inflation, le brut mondial de Mughal-e-Azam s’élève à un énorme crore de Rs 3650. Considérant qu’il est sorti dans 150 cinémas à travers l’Inde (Pathaan est sorti sur 5500 écrans en Inde), c’est un nombre énorme, presque incroyable. Mais ce n’est pas surprenant étant donné que la demande de billets était si élevée à l’époque que certains étaient vendus en noir jusqu’à Rs 100 (presque Rs 4000 aujourd’hui).

Top 10 des films indiens les plus rentables corrigés de l’inflation



Le top 10 des films indiens lorsque leurs revenus sont ajustés en fonction de l’inflation se compose exclusivement de superproductions de tous les temps. Mughal-e-Azam est suivi par le western au curry Sholay de Ramesh Sippy avec un brut ajusté de Rs 2800 crore. Le drame sportif vedette d’Aamir Khan Dangal avec des revenus ajustés de Rs 2650 crore complète les trois premiers. Quatre autres films franchissent théoriquement la barre des 2000 crores lorsque leurs revenus sont ajustés en fonction de l’inflation – Baahubali 2: The Conclusion (Rs 2170 crore), Mother India (Rs 2120 crore), Hum Aapke Hain Kaun (Rs 2100 crore) et Dilwale Dulhania Le Jaayenge (Rs 2000 crore).

Les trois derniers films de la liste sont tout ce qui a rapporté de l’argent à l’étranger – Awara (Rs 1940 crore), Disco Dancer (Rs 1650 crore) et Bobby (Rs 1550 crore). Tous ces films ont été des succès massifs en Union soviétique et Mithun’s Disco Dancer est même devenu le premier film indien à avoir rapporté Rs 100 crore dans le monde (Rs 94 crore de ceux venus de Russie).

Comment est-on arrivé à ces chiffres ?



Cet article utilise plusieurs sources, à savoir des rapports antérieurs de publications commerciales telles que Forbes, The Hindu, Mint et Business Standard. Il prend également en compte l’inflation et les variations des taux de change des principales devises comme le dollar, la livre, le rouble, l’euro et le yuan (territoires où les films indiens se sont historiquement très bien comportés). Il fait également référence à des articles évalués par des pairs de l’Université de la Colombie-Britannique qui dressaient un tableau des taux de change et de l’inflation historiques.

Tout cela donne une estimation de l’augmentation probable des revenus d’un film. Par exemple, un film sorti en 1960 verra ses revenus multipliés par 300 à 350 d’ici 2022, mais pour un film sorti au milieu des années 90, l’augmentation serait de 8 à 10 fois.





Un film indien traversera-t-il jamais Mughal-e-Azam ?



Avec l’augmentation du nombre d’écrans et des sorties mondiales plus larges, ainsi que la montée des films pan-indiens, on pourrait supposer qu’il serait facile pour la plupart des grands films de surpasser les succès passés. Mais très peu de films se sont approchés de la marque de pas établie par des succès comme Mughal-e-Azam et Sholay. La principale raison est que davantage de films sont produits aujourd’hui et que, par conséquent, les films restent dans les salles pendant des durées plus courtes. La définition du jubilé d’argent est passée de 25 semaines à 25 jours. Il est donc difficile – mais pas impossible de battre cette marque. Dangal et Baahubali 2 se sont rapprochés. Maintenant, si un film peut combiner ce qui a fonctionné pour ces deux sorties – le succès pan-indien et les revenus exceptionnels de la Chine – il pourrait simplement renverser les classiques de leur perchoir. Reste à savoir si un tel film verra le jour.