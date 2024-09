Le film « Guillaume Tell » avec Connor Swindells obtient un contrat aux États-Unis

EXCLUSIF:Samuel Goldwyn Films a acquis les droits nord-américains du drame d’action médiéval du scénariste-réalisateur Nick Hamm Guillaume Telldont la première mondiale aura lieu ce soir à Toronto.

Avec Claes Bang (La Place)Connor Swindells (Éducation sexuelle)Golshifteh Farahani (Extraction)Jonas Hauer-King (La Petite Sirène)Ellie Bamber (Animaux nocturnesRafe Spall (Jurassic World : Le Royaume Déchu et Emily Beecham (Petit Joe)avec l’acteur oscarisé Ben Kingsley (Gandhi) et le nominé aux Oscars Jonathan Pryce (Les deux papes).

L’accord a été négocié par Miles Fineburg de Samuel Goldwyn Films et WME Independent au nom des producteurs. La sortie est prévue pour début 2025.

Inspiré par ce conte légendaire, Claes Bang incarne Guillaume Tell, un noble chasseur dont la vie paisible est bouleversée lorsque l’impitoyable empire autrichien envahit sa patrie, la Suisse. Refusant de plier le genou devant les oppresseurs de son pays, Guillaume Tell est plongé dans une épreuve périlleuse, qui l’entraîne, lui et sa famille, au cœur d’une révolution qui façonnera le destin de sa nation.

Le film est produit par Piers Tempest (La femme) et Marie-Christine Jaeger-Firmenich (Gigi et Nate).

« Nick a fait un travail incroyable avec cette épopée historique, nous sommes incroyablement excités de porter cette histoire légendaire sur grand écran », a déclaré le président de la SGF, Peter Goldwyn.

« Samuel Goldwyn Films est passionné par notre épopée de résistance médiévale et, compte tenu de leur solide expérience en matière de diffusion de films européens auprès du public nord-américain, nous sommes ravis de travailler avec eux », ont déclaré les producteurs Piers Tempest et Marie-Christine Jaeger-Firmenich.

Hamm est connu pour des projets tels que le titre Venice ConduitNetflix Lignes blancheset Le voyagequi a été présenté aux festivals du film de Venise et de Toronto.