Le film GodFather Full HD a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla, Movierulz et d’autres sites torrent; La vedette de Chiranjeevi-Salman Khan est victime de piratage

GodFather met en vedette Chiranjeevi dans le rôle principal et Salman Khan, Nayanthara, Satya Dev dans des rôles clés. Le film est réalisé par Mohan Raja et ce film est le remake du film Malayalam Lucifer. Le film est sorti en salles aujourd’hui et il a reçu une réponse positive du public. Les internautes ne peuvent s’empêcher de louer le film, les performances des acteurs et bien plus encore.

Eh bien, le film de Chiranjeevi et Salman Khan a été divulgué en ligne et est actuellement disponible sur des sites torrent et d’autres chaînes de télégrammes. Réalisé par Mohan Raja, le film GodFather est sorti en version HD sur les sites Filmywap, Onlinemoviewatches, 123movies, 123movierulz, Filmyzilla, et d’autres versions piratées de la série en full HD.

Outre Chiranjeevi et GodFather de Salman Khan, d’autres films tels que Vikram Veda, Naane Varuvean, Babli Bouncer, Brahmastra et d’autres ont été divulgués en ligne et mis à la disposition du public en HD. Godfather sera également doublé et publié en hindi.