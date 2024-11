Le film « Game of Thrones » en cours de développement par Warner Bros.

Le monde de Game of Thrones pourrait enfin se retrouver sur grand écran.

Warner Bros. a discrètement développé au moins un film se déroulant dans l’univers fantastique épique de George RR Martin, Le journaliste hollywoodien a appris.

Plusieurs sources décrivent le projet comme étant à un stade très précoce de développement, sans cinéaste, casting ou écrivain encore attaché. Mais la société souhaite explorer l’idée d’une invasion des cinémas par Westeros.

Cette décision pourrait représenter un changement dans la stratégie de l’entreprise concernant la propriété. Les showrunners de l’original Game of Thrones (David Benioff et Dan Weiss) souhaitait conclure la série avec trois longs métrages au lieu de sa dernière saison de 2019. Martin était également enthousiaste à l’idée d’un film et l’auteur a déclaré Le journaliste hollywoodien en 2014, des concepts étaient lancés. Mais pendant longtemps, HBO a fortement résisté à l’idée et a plutôt souhaité préserver la série prestigieuse en tant que propriété de HBO.

Depuis la fin de la série originale, cependant, d’innombrables changements ont eu lieu dans les rangs de la direction de la société (avec HBO désormais dirigé par Casey Bloys et le studio de cinéma dirigé par Mike DeLuca et Pam Abdy), ainsi que dans le paysage cinéma/télévision. – y compris une volonté accrue de déplacer les propriétés cinématographiques vers le petit écran et vice-versa. Il y a eu un succès au box-office de Matt Reeves Le Batman lancement de son spin-off acclamé de HBO Le PingouinMax arrive Dune : Prophétie Série télévisée après le succès des deux films de Denis Villeneuve, HBO prépare une nouvelle version des romans Harry Potter de JK Rowling sous forme de série télévisée et Warner Bros. Seigneur des Anneaux films alors même qu’Amazon déploie son Les anneaux de pouvoir Émission de télévision. En bref : l’idée selon laquelle une propriété de genre doit être un film ou une émission de télévision est devenue obsolète, il n’est donc pas surprenant que Trônes pourrait être la prochaine propriété à traverser les médiums.

En 2022, HBO a lancé la série préquelle à succès Maison du Dragonqui a récemment diffusé sa deuxième saison. Le réseau propose également la prochaine série préquelle Un chevalier des Sept Royaumes prévu pour 2025. D’autres idées sont également en développement. Un territoire inexploré et alléchant reste les intrigues se déroulant après la série originale, car tous les projets successeurs filmés jusqu’à présent étaient des préquelles.

Trônes le contenu est parfois apparu dans les cinémas auparavant, HBO ayant déjà organisé des projections limitées d’épisodes majeurs de la série originale dans tout le pays pour aider à promouvoir la série.

— Kim Masters a contribué à ce rapport.