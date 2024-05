Depuis plus de trois décennies, le spectacle nocturne de Disneyland « Fantasmic ! » a illuminé les Rivers of America du parc d’Anaheim. Une histoire sur nos rêves et nos cauchemars, fortement centrée sur les œuvres animées de Disney, « Fantasmic ! » propose depuis longtemps un assortiment de projections, de pièces pyrotechniques et de feux d’artifice.

En 2023, cependant, une partie clé de l’émission a pris feu. Une bataille climatique entre Mickey Mouse et Maléfique sous sa forme de dragon cracheur de feu de 45 pieds a interrompu le spectacle lorsque ce dernier a été englouti par les flammes. La vidéo virale a propulsé l’histoire vers national nouvelles, et « Fantasmique! » a été mis en pause pour une durée indéterminée pendant que l’équipe d’animation en direct de Disney réinventait le spectacle.

« Fantastique ! » revient vendredi. Il comportera quelques changements clés, notamment le retour d’un segment étendu axé sur « Peter Pan ». Il n’y aura pas non plus de dragon.

Pourtant, le sommet du « Fantasmic ! » tournera toujours autour d’une bataille entre Mickey et Maléfique, qui sur les images apparaît dominant la star du spectacle, sa silhouette évoquant une gamme d’effets d’éclairage, de projection et pyrotechniques. Maléfique, le sceptre à la main, s’élèvera à une hauteur de 35 pieds. Des effets de feu d’artifice sembleront jaillir des mains de Mickey et Maléfique enflammera la rivière.

Mickey Mouse et Maléfique s’affrontent avec une multitude d’effets spéciaux dans « Fantasmic ! » (Richard Harbaugh / Disneyland Resort)

« Tout le thème de la série – le bien contre le mal, et la magie et l’imagination de Mickey maîtrisant le mal – est important d’avoir ce point culminant dans la série », a déclaré Tobi Longo de Disney Live Entertainment, qui a travaillé sur « Fantasmic! » pendant presque toutes ses trois décennies. Il s’agit du plus ancien spectacle nocturne de Disney.

« Maléfique va toujours être spectaculaire », dit Longo. « Elle est sur scène plus longtemps qu’avant. Nous avons ajouté de nouveaux effets pyrotechniques, avec des projections et des lasers vraiment sympas. La rivière va encore prendre feu. … Même si le dragon nous manque en ce moment, ce sera quand même une scène spectaculaire.

« Fantastique ! » est un élément clé du divertissement en direct de Disneyland, sur lequel le parc s’est fortement appuyé cet été.

Avec des attractions clés telles que le Haunted Mansion en cours de rénovation et l’ouverture du manège à bois Tiana’s Bayou Adventure qui n’est pas encore attendue avant quelques mois, Disneyland a cherché des moyens de transformer le parc en une expérience davantage théâtrale. À savoir : un nouveau défilé présentant les films récents de Pixar a été lancé à Disney California Adventure dans le cadre du Pixar Fest.

Il rejoint le défilé contemporain Magic Happens à Disneyland, qui abrite actuellement un feu d’artifice nocturne basé sur Pixar. Les fans de feux d’artifice ont également d’autres moyens d’admirer les illuminations du soir, puisque Star Wars : Galaxy’s Edge est devenu un lieu d’observation privilégié grâce à l’ajout de musique et d’un scénario lumineux qui alimente les traditions du pays.

Le sorcier Mickey combat Maléfique alors qu’elle semble enflammer la rivière. (Richard Harbaugh / Disneyland Resort)

Le retour de « Fantasmic ! », cependant, renforcera l’impression que tout Disneyland est une scène, un lieu où non seulement les invités peuvent jouer à des versions améliorées d’eux-mêmes, mais où le parc peut également prendre vie et nous envelopper dans des histoires. « Fantastique ! » utilise non seulement les rivières d’Amérique et son île centrale, mais également des attractions à grande échelle telles que le bateau fluvial Mark Twain et le voilier Columbia.

Longo, actuellement directrice de la série « Fantasmic! », dit que l’équipe a commencé à travailler sur les nouvelles scènes à la mi-décembre, ce qui signifie qu’elle a travaillé de nuit au cours des cinq derniers mois. Dans une industrie où les productions en direct peuvent avoir des diffusions relativement courtes – ou répétées – on a demandé à Longo à quel point « Fantasmique ! » a enduré.

Peter Pan revient dans « Fantasmic ! », remplaçant une scène mettant en vedette « Pirates des Caraïbes ». (Richard Harbaugh / Disneyland Resort)

«Je pense que cela reflète la merveilleuse combinaison de la technologie théâtrale et du classique Disney», dit Longo. « Nous avons utilisé des éléments que personne n’avait jamais vu en 1992 : des écrans antibrouillard, des projections sur l’eau, des lasers et l’éclairage d’une rivière en feu. Tout cela était si nouveau. Je suis étonné que 30 ans plus tard, ces éléments soient toujours aussi choquants et excitants qu’ils l’étaient en 1992. Ils combinent le charme du classique Disney, le spectacle vivant et une technologie spectaculaire. Et nous devons nous rappeler que probablement 75 % des invités de Disneyland n’ont jamais vu un spectacle de divertissement en direct.

« J’ai fait beaucoup de spectacles, me produisant à Disney en tant que chorégraphe et metteur en scène. Et j’ai fait beaucoup de shows à l’extérieur. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit qui combine tous ces éléments.

Bien sûr, les grands thèmes universels ne font pas de mal non plus, et « Fantasmic ! » en 25 minutes environ, il aborde le pouvoir de l’imagination, l’idéalisme romantique et les démons intérieurs. Les personnages sont présentés sous différentes formes tout au long du film : les projections à grande échelle cèdent la place à des moments plus sereins, ressemblant à une valse, sur des bateaux individuels.

Et cela ne dit rien de la nostalgie.

Prenez, par exemple, le défilé de l’après-midi « Better Together : A Pixar Pals Celebration ». Les chars colorés qui rappellent des films récents comme « Luca » et « Turning Red », ce dernier avec un panda roux Mei plus grand que nature, contrastent avec des unités plus petites et plus ludiques qui évoquent « Toy Story » et « Monsters, Inc. » Il y a un thème sous-jacent de l’amitié, et le directeur du spectacle Robin Trowbridge soutient que les défilés – et l’approche des parcs à thème en matière de divertissement en direct en général – ont un pouvoir unificateur.

Le char « Turning Red » dans le défilé « Better Together : A Pixar Pals Celebration ! ». (Christian Thompson / Disneyland Resort)

« C’est une formidable façon d’emmener les gens dans d’autres mondes et de les laisser vivre dans un rêve pendant un moment », déclare Trowbridge. « Le défilé lui-même – il y a un tel niveau d’anticipation. Vous assistez à un défilé pendant 25 ou 30 minutes et vous êtes entraîné dans et hors de différentes histoires. Vous pouvez revivre votre jeunesse ou partager vos histoires.

« Fantastique ! » joue un rôle similaire, s’inscrivant dans et hors de l’histoire de Walt Disney Animation, surtout maintenant que « Peter Pan » est de nouveau revenu et a remplacé une scène faisant référence à « Pirates des Caraïbes ». Avec les Lost Boys à leurs côtés, Peter et Wendy affronteront le capitaine Hook, culminant avec une bataille acharnée.

Et bien que le dragon puisse manquer, Longo laisse entendre que nous n’avons pas vu le dernier Maléfique sous sa forme cracheuse de feu.

« Nous sommes ravis que quelque chose revienne, et nous y travaillons », a déclaré Longo. « Mais je pense que ce que j’ai fait avec cette scène – ce bien contre le mal et cette bataille entre Maléfique et Mickey – est tellement spectaculaire. Nous avons tous adoré le dragon et nous continuerons à travailler sur des choses, mais je ne peux pas en dire grand-chose.

Les productions théâtrales des parcs à thème, comme « Peter Pan » en est la preuve, sont toujours disponibles pour être bricolées.