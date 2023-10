“The Blind” – l’histoire réelle de Phil et Miss Kay Robertson et de la famille “Duck Dynasty” – est officiellement devenu le film le plus réussi de l’histoire de Fathom Events.

Le film, sorti en salles le 28 septembre, a rapporté près de 16 millions de dollars au box-office lundi, le film ayant été prolongé deux fois par rapport à sa durée initiale prévue de huit jours. selon date limite.

Peut-être plus particulièrement, le film a brisé l’ancien record de Fathom détenu par « The Chosen », avec les épisodes un et deux de la troisième saison récoltant 14,6 millions de dollars au box-office.

“Dès le début, nous savions à quel point ce film était spécial et nous étions impatients de le soutenir de la meilleure façon possible”, a déclaré Ray Nutt, PDG de Fathom Events. dit Date limite de «Les aveugles». “Donner au film une diffusion en salles plus longue a été une excellente décision pour Fathom en raison de l’importance de transmettre ce message aux fans.”

Il a poursuivi : “Cela a trouvé un écho auprès de tant de gens, c’est pourquoi ‘The Blind’ a eu une telle endurance.”

Comme l’a rapporté CBN Digital, l’impact de « The Blind » est allé bien au-delà du gain monétaire. Le film changerait des vies, avec des nouvelles des baptêmes suite aux projections.

CBN Digital s’est entretenu plus tôt ce mois-ci avec l’entrepreneur et leader chrétien Ethan Drum pour savoir comment il a amené « The Blind » à des centaines de sans-abri et de personnes aux prises avec une dépendance – et les résultats ont été incroyables.

Selon Drum, 70 personnes ont accepté Christ lors des premières projections.

« Je me suis dit : « Pourquoi ne leur apportons-nous pas simplement la salle de cinéma ? » », a-t-il déclaré. Regardez Drum raconter l’histoire :

Ces réactions ne sont pas surprenantes, étant donné que le contenu puissant du film touche certainement le cœur des téléspectateurs. Bien avant leurs jours de gloire chez A&E, les Robertson ont eu des difficultés dans leur mariage, Phil se retrouvant perdu, distant, déconnecté de sa femme et de ses enfants, coureur de jupons et dépendant de l’alcool. Le film plonge profondément dans ces réalités.

celui de Phil voyage pour sortir du désordre derrière et embrassant Jésus – et la quête de Kay pour pardonner – constituent le battement de cœur derrière « The Blind ». Willie Robertson, le fils de Phil et Miss Kay, est apparu sur CBN Digital aux côtés de sa femme, Korie, pour discuter de l’histoire réelle derrière le film.

Regardez-les expliquer :

Willie a déclaré que le film était parfois difficile à regarder, mais qu’il s’agissait d’une histoire essentielle de délivrance et de découverte du Seigneur. Et Korie a souligné l’importance de raconter l’histoire imparfaite mais rédemptrice de leur famille.

« Vous regardez dans les Écritures et encore et encore, les personnes que Dieu utilise ne sont pas des personnes parfaites, ne constituent pas une famille parfaite », a-t-elle déclaré. « C’est dans notre faiblesse que la gloire de Dieu se révèle et que nous sommes rendus forts… Dieu peut utiliser vous et votre histoire, même si votre passé ressemble à ceci, même si… il y a des choses dans votre, dans votre histoire qui [were] vraiment horrible.

Phil et Miss Kay aussi directement partagé leur parcours dans une interview séparée avec CBN Digital. Eux aussi ont déclaré que s’ouvrir et être vulnérable face aux erreurs passées n’était pas nécessairement facile.

«C’était embarrassant pour moi… quand vous dites aux gens vos péchés», a déclaré Phil. « Vous les avez déjà dit à Dieu ; Il les connaissait.

Kay a également déclaré que l’expérience d’être si ouverte était difficile. On vous laisse avec leur interview :

