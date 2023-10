Le film « Fame » présente Christian convertit Alice Cooper et Steve McQueen pour diriger les gens vers Jésus

La légende du rock Alice Cooper fait l’objet d’un nouveau film religieux qui révèle comment la célébrité, la fortune et la fête l’ont conduit au bord de la destruction et l’ont finalement conduit dans les bras de Jésus.

L’évangéliste Greg Laurie et Harvest Christian Fellowship ont produit un documentaire qui raconte la carrière de Cooper, la légende de la MLB Darryl Strawberry, l’acteur Steve McQueen, le chanteur country Johnny Cash et bien d’autres dans le but de répondre à la question : « La célébrité est-elle tout ce qu’elle a craqué ? être? »

« Un récent sondage a été réalisé auprès des jeunes et on leur a demandé ce qu’ils voulaient le plus dans la vie », a écrit Laurie sur X, faisant la promotion du film. « La majorité d’entre eux ont dit : ‘Pour être riches et célèbres’. Est-ce la réponse ? Ce nouveau film montre le vide qu’il y a à rechercher la notoriété et à oublier Dieu dans le processus. »

Un récent sondage a été réalisé auprès des jeunes et on leur a demandé ce qu'ils voulaient le plus dans la vie. La majorité d'entre eux ont dit : « Sois riche et célèbre ».

Le film, compagnon d’un livre intitulé Renommée : fortunes, échecs et foidevrait être diffusé en exclusivité sur les plateformes Harvest à partir du 20 octobre et explorera comment la poursuite de la gloire a, dans certains cas, conduit à une tragédie et, pour d’autres, les a conduits à Jésus.

« Au fond de nous, nous avons tous le désir d’être vus et connus. Et grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut avoir une sorte de renommée », a expliqué Laurie. « Nous déballons les histoires de ceux qui ont goûté à la gloire et ce qu’ils ont découvert de l’autre côté. »

Comme Faithwire de CBN Selon des informations rapportées, Alice Cooper a failli se saouler à mort alors qu’elle faisait la fête sur la route avec son groupe les Hollywood Vampires.

« Alice, à un moment donné, était la rock star n°1 au monde », a déclaré Laurie, auteur de Lennon, Dylan, Alice et Jésus : la biographie spirituelle du rock and roll, a déclaré Faithwire. « Il a commencé à vivre la vie de rock star à l’excès. Il était pratiquement ivre tous les jours. Il consommait beaucoup de drogues. Sa vie a commencé à se détériorer. Sa femme Sheryl l’a quitté. »

Dans le documentaire, Cooper raconte à quoi ressemblait la vie au plus fort de sa carrière de rock.

« N’importe quel toxicomane vous le dira, cette drogue devient comme de l’oxygène. Si vous ne l’avez pas, vous vendrez tout dans votre maison pour l’obtenir », a expliqué Cooper dans le documentaire. « Vous essaierez toujours de combler ce trou avec quelque chose. Ce sera soit de la drogue, soit des Ferrari, soit des maisons, ou des épouses, ou la gloire. Et vous n’y parviendrez jamais. « .

Il a poursuivi : « Mais il arrive un moment dans votre vie où vous vous demandez : » De quoi s’agit-il ? Est-ce vraiment ça ? Parce que ce n’est pas possible. » Et je pense que c’est à ce moment-là que vous commencez à entendre le Seigneur frapper. »

Laurie a déclaré à Faithwire que Cooper s’était retrouvé à consommer de la cocaïne seul dans sa chambre un jour, au plus fort de son dysfonctionnement.

« Il le reniflait, il s’est regardé dans le miroir et il a dit : ‘J’ai vu du sang sortir de mes yeux. Je ne sais pas si c’était une hallucination ou si c’était vraiment en train de se produire, mais tout ce que je savais, c’est que je allait mourir », se souvient Cooper.

À ce moment-là, Cooper « a appelé Dieu » et sa vie entière a changé.

« Ma femme et moi sommes tous les deux chrétiens 1697106122 », a expliqué l’artiste de 70 ans. « Mon père était pasteur, mon grand-père était évangéliste. J’ai grandi dans l’église, je m’en suis éloigné le plus possible, j’ai failli mourir, puis je suis revenu à l’église.

Cooper utilise désormais sa plateforme pour aider les jeunes à comprendre que Dieu les aime et que le diable existe.

« Faites attention ! Satan n’est pas un mythe. Ne restez pas assis à prétendre que Satan n’est qu’une blague », a déclaré Cooper. « Je pense que mon travail consiste à mettre en garde contre Satan. »

Laurie utilise le film et le livre pour diriger les gens vers Jésus.

Pendant ce temps, « Jesus Revolution », le film à succès au box-office qui raconte la conversion de Laurie au plus fort du mouvement Jésus dans les années 1960 et au début des années 70, continue d’avoir un impact sur des millions de personnes.

« Dieu veut répandre Son Esprit. Dieu veut sauver les gens », a-t-il déclaré à CBN. « Les Écritures disent que Dieu croit que personne ne doit périr mais que tous doivent parvenir à la repentance. C’est le cœur de Dieu : atteindre cette culture et cette génération. Il y a des différences entre la fin des années 1960 et aujourd’hui, mais il y a aussi de nombreuses similitudes. »