Le film “Evil Lurks” réalisé par les habitants du comté de Kane est désormais diffusé en ligne – Shaw Local

Après sa première l’été dernier au cinéma Charlestowne 18 à Saint-Charlesle premier long métrage des résidents de Fox Valley Aaron Hawkins et Chris Shern est maintenant diffusé en ligne.

Le film d’horreur “Evil Lurks” est maintenant diffusé sur Tubi ainsi que sur Apple TV et devrait être diffusé sur d’autres plates-formes à l’avenir. Hawkins, diplômé du Batavia High School en 1993, a co-écrit le scénario avec Chris Shern, résident d’Aurora, qui dirige également le groupe Invisible Cartoons.

Lorsque Hawkins a découvert pour la première fois que Tubi diffusait “Evil Lurks”, il a été submergé par les émotions.

“Je viens de le voir là-bas”, a déclaré Hawkins. “J’ai sauté et j’ai presque accidentellement jeté mon téléphone à travers la pièce. J’étais assez excité à ce sujet.

Le film est sorti par la société de Hawkins, Crazy Rock Films, en association avec SSH Man Productions et Kissing Kastles. Shern est également producteur du film et a travaillé sur le montage sonore tout en apparaissant dans le film. Hawkins a également un petit rôle dans “Evil Lurks”.

Shern était également ravi de le voir sur Tubi, notant que la plate-forme se concentre sur de nombreux films indépendants, en particulier dans le genre de l’horreur.

“C’est un gros problème”, a-t-il déclaré. « Je suis un cinéaste indépendant. J’aime être un cinéaste indépendant. À ce stade de ma vie, j’aime avoir le sentiment de contrôler ce que je fais. L’opportunité est la chose sur laquelle je me concentre.

Le fait que le film soit diffusé en ligne est également un cadeau d’anniversaire précoce pour Shern, dont l’anniversaire est le 10 janvier.

“C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse avoir”, a-t-il déclaré. “Nous avons commencé à travailler sur le film en 2018. Il est maintenant là pour que le monde puisse le voir.”

“Evil Lurks” est l’histoire d’une femme troublée qui demande l’aide d’un hypnotiseur sans scrupules, ce qui déclenche à son tour une série d’événements.

Hawkins et Shern sont tous deux fans du genre horreur.

“Le film apporte ce qui pourrait et ce qui se passe dans le monde réel”, a déclaré Hawkins.

Shern a accepté.

“” Evil Lurks “est tout autour de nous”, a-t-il déclaré. “Tout le monde peut avoir cet endroit sombre où quelque chose qu’il fait affecte beaucoup de gens qui comptent pour lui.”

La bande-annonce officielle étendue de “Evil Lurks” a été nommée meilleure bande-annonce au Hollywood Blood Horror Festival en 2020. Elle a également reçu le prix de la meilleure bande-annonce aux Rome International Movie Awards.

Cela a fait du bien à Hawkins.

“Cela a créé beaucoup de buzz au sein de la communauté de l’horreur”, a-t-il déclaré.

En plus d’être scénariste et réalisateur, Hawkins a joué différents personnages dans un certain nombre de courts métrages et a été un acteur de fond dans des émissions de télévision et des films tels que “Chicago Med” et “Captive State”.

“Evil Lurks” a été filmé dans la région. La première scène du film a été tournée sur River Street au centre-ville de Batavia.

“Nous avons filmé une scène de journaliste là-bas”, a déclaré Hawkins. “Chaque fois que nous tournions, nous avions un petit public derrière nous qui nous regardait, ce qui était plutôt cool à voir.”

Hawkins et Shern espèrent tous deux que le film suscitera une discussion.

“J’espère que les gens auront des conversations sur la signification de tous ces éléments”, a déclaré Shern.

Hawkins a déclaré que regarder “Evil Lurks” plus d’une fois peut fournir certaines des réponses aux questions que les gens pourraient se poser.

“Il y a des œufs de Pâques (références cachées) dans le film”, a-t-il déclaré.

Plus d’informations sur “Evil Lurks” est à Evillurksmovie.com ou sur la page Facebook du film, facebook.com/EvilLurksTheMovie.