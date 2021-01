NATIONS UNIES (AP) – Les Nations Unies ont lancé dimanche un film d’animation et un jeu visant à inciter les adolescents de la Génération Z à parler de l’importance de protéger la couche d’ozone.

Le projet, intitulé «Reset Earth», a été produit par le Secrétariat de l’ozone du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

La couche d’ozone est une partie mince de l’atmosphère qui protège la Terre des niveaux nocifs de rayonnement ultraviolet.

Le secrétariat a déclaré que le film et le jeu explorent l’histoire de la façon dont, dans les années 1980, la communauté scientifique mondiale s’est réunie pour commencer à inverser les dommages causés à la couche d’ozone et à adopter des traités pour restreindre ou interdire l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées pour la réfrigération, dans les climatiseurs. et des aérosols contenant des chlorofluorocarbures et des hydrofluorocarbures.

«La protection de la couche d’ozone ne peut être considérée comme un accord conclu», a déclaré Meg Seki, directrice exécutive par intérim du Secrétariat de l’ozone. «Ce doit être un effort continu de notre part et des générations futures.»

«Si nos enfants découvrent les sinistres conséquences d’une couche d’ozone en ruine grâce à un dessin animé fantastique et à une application de jeu, ils seront conscients de son importance et la protègeront», a déclaré Seki dans un communiqué.

Sur le Web: https://ozone.unep.org/reset-earth