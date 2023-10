Le film Eras Tour de Taylor Swift a atteint un record de prévente pour Cinemark

New York

CNN

—



Le concert de Taylor Swift Le film n’est même pas encore sorti et il bat déjà les records du box-office.

Cinemark, une chaîne de cinéma comptant environ 500 cinémas, a déclaré que les ventes de billets pour « Taylor Swift : The Eras Tour » « établissent des records nationaux de prévente » avec une demande « 10 fois supérieure » à celle de tout autre événement. film que la société a exposé. La réaction a « époustouflé tout le monde », a annoncé Cinemark dans un communiqué de presse.

L’enthousiasme s’est accru pour le film de 3 heures, qui sortira le vendredi 13 octobre. Une publicité pour le film a même été diffusée lors de l’émission « Sunday Night Football » de NBC le week-end dernier, où Swift a fait une apparition à encourage son éventuel petit amila star des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

Cinemark n’est pas la première chaîne de cinéma à connaître une augmentation de ses ventes via Swift : Les cinémas AMC ont déjà été annoncés que le film du concert Eras Tour du chanteur « a battu des records de revenus de vente de billets à l’avance pour une seule journée », avec 26 millions de dollars vendus le premier jour de mise en ligne des préventes, le 31 août.

Le film de Swift a battu le record d’une journée moins de trois heures après que les billets soient devenus disponibles, ce qui a incité AMC à ajouter des horaires de séance supplémentaires lorsque cela était possible.

Le film de concert, qui est projeté dans certaines salles en version IMAX et standard, devrait rapporter entre 100 et 125 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. selon les estimations de l’industrie.

La superstar Beyoncé sort également une version cinématographique de sa « Renaissance World Tour » pour une sortie en salles. Les préventes de billets ont commencé lundi pour la première du 1er décembre.

Pour les théâtres qui envisagent un une chute potentiellement sombre avec les rangs des films éclaircis par la grève (récemment résolue) des scénaristes et celle des acteurs, le doublé ressemble à un cadeau des dieux de la musique. Il s’agit d’un moyen potentiel de remplir des sièges qui ne repose pas sur ce qui ressemble désormais à un secteur théâtral de plus en plus fragile, même avec des superproductions en studio généralement fiables.

En plus de Swift et de Beyoncé, le box-office a également été aidé par une autre femme féroce : « Barbie ». Le film a frappé le Un box-office mondial d’un milliard de dollars Cela fait à peine trois semaines qu’il a été diffusé – seulement une cinquantaine de films dans l’histoire, corrigés de l’inflation, ont atteint le seuil. Le film a rapporté plus de 630 millions de dollars au box-office américain depuis sa sortie en juillet. (CNN et le distributeur de films « Barbie » Warner Bros. Pictures partagent la même société mère.)