Mettant en vedette l’énorme casting de stars de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy et Shah Rukh Khan dans une apparition en tant qu’invité, Brahmastra Part One: Shiva est finalement sorti en salles le 9 septembre après près de six ans de réalisation. Le film a eu une ouverture massive au box-office mais a enregistré une baisse massive de ses collections en semaine.

L’analyste commercial Sumit Kadel a partagé les chiffres du box-office de l’épopée d’aventure fantastique dirigée par Ayan Mukerji sur son compte Twitter le mercredi 15 septembre. Nous pouvons voir que Brahmastra avait enregistré Rs 125 crore lors de son week-end d’ouverture en Inde et depuis lors, le film a connu une tendance à la baisse dans ses chiffres collectant Rs 16,40 crore lundi, Rs 12,50 crore mardi et Rs 10,50 crore mercredi.

Son tweet se lit comme suit : “#Brahmastra All Lang NBOC Ven – ₹ 37,50 cr Sam – ₹ 42,50 cr Dim – ₹ 45 cr Lundi – ₹ 16,40 cr Mar – ₹ 12,50 cr Mer – ₹ 10,50 cr Total – ₹ 164,40 cr NETT Eyeing – ₹ 173 cr Semaine 1 Biz. #RanbirKapoor #AliaBhatt”. Le film a gagné Rs 164,40 crore au cours des six jours suivant sa sortie et on estime que le film se terminera la première semaine avec une collection nette totale de Rs 173 crore en Inde, y compris la version originale en hindi et les versions doublées dans les langues du sud de l’Inde.

Le film a été financé par Star Studios et Dharma Productions et est actuellement à l’affiche en 2D, 3D et IMAX 3D en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. SS Rajamouli, qui a réalisé des superproductions telles que la série Baahubali et RRR, a présenté le film dans toutes les langues du sud de l’Inde.