Le film, qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance l’année dernière, a touché des téléspectateurs du monde entier qui ont vu leurs propres expériences se refléter dans la lutte de la famille – le couple a reçu des réponses d’aussi loin que le Nigéria. Et dimanche soir, «Time» pourrait trouver son plus grand public à ce jour. Le film, réalisé par Garrett Bradley et produit par le New York Times et Concordia Studio, est nominé pour le meilleur long métrage documentaire aux Oscars.

Quand Rob G. Rich a vu pour la première fois « Temps », Le documentaire sur son incarcération pour vol à main armée – une peine de 60 ans pour avoir volé 5 000 $ à une coopérative de crédit – et la croisade de sa femme, Fox, pour sa libération anticipée, ses émotions sont passées de la joie à la colère et à la tristesse.

Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme s’articule.

«Le film ne plaide pas pour l’innocence; cela plaide en faveur du pardon », a déclaré Mme Bradley. «Et cela nous demande de regarder de plus près ce qui est perdu lorsque nous choisissons de rester une société statique, une société qui voit plus de valeur à enfermer les gens que de leur permettre de contribuer à leurs familles et à leurs communautés.»

En son cœur, le film se concentrerait sur la famille, raconté dans le contexte d’un système carcéral dans lequel près de la moitié de ceux qui purgent des peines d’au moins 50 ans sont des Noirs.

«Dès qu’elle l’a lancé, j’ai voulu aller de l’avant», se souvient Kathleen Lingo, Directrice éditoriale du Times pour le cinéma et la télévision, qui avait travaillé avec Mme Bradley sur «Alone».

Les rédacteurs en chef du Times Lindsay Crouse, Andrew Blackwell et Kate Sinclair a critiqué et vérifié les faits. Mais alors que l’équipe passait au crible les coupes de films à la fin de 2018, Mme Rich a surpris l’équipe avec 100 heures de vidéos de famille qu’elle avait tournées en 20 ans, enregistrant des jalons familiaux comme des anniversaires et des diplômes à partager avec son mari – un jour.

À ce moment-là, Mme Bradley a rappelé: «Il est devenu très clair que le film durerait plus de 13 minutes.»

En tant que documentaire de long métrage, le film, qui a été publié par Amazon Studios, reflète un effort global du Times pour élargir la portée de son journalisme à travers les films et la télévision. La série télévisée documentaire « Le New York Times présente»Est diffusé sur FX et diffusé sur Hulu; « Diagnostic», Une adaptation épisodique de la chronique du New York Times Magazine, est proposée sur Netflix; et d’Amazon « Amour moderne”La série d’anthologies est calquée sur cette fonction de bureau Styles.

Le documentaire «Father Soldier Son», réalisé et produit par les journalistes du Times Catrin Einhorn et Leslye Davis, a été présenté en première sur Netflix en juillet dernier. Et plus tôt ce mois-ci, Le Times a annoncé qu’une série documentaire basée sur «Le projet 1619» du Times Magazine paraîtrait sur Hulu à une date ultérieure. Des drames scénarisés adaptés d’autres articles et projets du Times sont également à l’étude.