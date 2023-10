Nouvelles

Durée 3:27

Un groupe de jeunes Swifties et leurs parents fabriquent des bracelets d’amitié et s’habillent avec leurs plus belles tenues d’album pour se rendre au cinéma. Le film-concert « Taylor Swift : The Eras Tour » a débuté ce week-end – et lors de la projection du 4 novembre à Halifax, ces 31 fans chanteront dans le public.