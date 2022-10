Le film Drinkwater est une ode à Penticton et a toutes les sensations – Kelowna Capital News

J’ai finalement pu regarder le film Drinkwater de Penticton au Landmark Cinemas le mardi soir pas cher et par les acclamations et les chuchotements lorsque le public a vu un point de repère local aux applaudissements spontanés à la fin du film, je dirais que nous avons tous marché loin de se sentir plutôt bien à propos de notre ville de pêche et de la façon dont elle s’est si bien montrée sur grand écran.

Mon fils et moi avons donné au film maladroit sur le thème des adolescents un bon 9 sur 10.

Le théâtre était plein à craquer, avec seulement les premières rangées disponibles, ce qui créait une bonne ambiance pour regarder un film qui rend hommage à notre ville natale. J’ai entendu dire qu’au cours des deux semaines de Drinkwater, le théâtre était rempli d’habitants désireux de repérer les monuments de Penticton dans le film.

Ce film parle autant de Penticton et de tout ce qui est génial dans cette ville, du lac Skaha aux Vees, que d’un adolescent stupide essayant de terminer ses études secondaires.

J’avais toute ma famille avec moi, y compris mon frère et sa famille. Nous avons tous adoré les scènes se déroulant dans l’historique Memorial Arena (où son fils a joué au hockey) et sur la piste de Pen-Hi (où nos enfants ont couru lors de compétitions d’athlétisme), jusqu’à la pompe à poing de style Rocky au sommet du Penticton pancarte. La soirée des diplômés Pen-Hi sur le thème des années 80 a même eu lieu à l’intérieur du SS Sicamous.

Je m’en voudrais de ne pas ajouter que la bande originale des années 80 de ce film a ajouté au plaisir de Drinkwater.

L’annonceur de course bien-aimé de Penticton, Steve King, a un rôle à la fin du film qui était super à voir.

L’une de mes scènes préférées implique que Mike lance une pieuvre congelée sur la glace lors d’un match des Vees. L’hilarité de tout ce qui a mal tourné a fait rire le public. L’entraîneur des Vees, Fred Harbinson, a fait une belle apparition dans cette scène.

Le film est une comédie sur le passage à l’âge adulte qui se déroule à Penticton, avec le personnage principal Mike Drinkwater (Daniel Doheny), un élève de 12e année Pen Hi extrêmement maladroit amoureux de la fille la plus populaire de l’école. Oui, l’intrigue ringard-prévisible. Mais Mike, qui est obsédé par Bruce Lee et terrible en arts martiaux, est un personnage vraiment adorable pour lequel vous voulez vous enraciner.

Mike vit avec son père, le célèbre acteur de Will et Grace, Eric McCormack, dans un bungalow négligé quelque part dans la région de Cherryland, près de King’s Park.

Mike appelle son père Hank, car Hank n’est pas vraiment une figure paternelle. Hank arnaque le gouvernement en simulant une blessure à l’usine où il travaillait et en recevant des prestations. Il joue le rôle avec sa minerve et son scooter pour aller faire ses courses au IGA local.

Secrètement à la maison, Hank s’entraîne pour l’Ironman de Penticton auquel il ne participera jamais.

Mike Drinkwater, l’acteur Donheny, est incroyable en jeu physique. La scène à l’envers au service au volant de Tim Hortons, ainsi que la scène hilarante où il montre ses terribles mouvements d’arts martiaux nous ont tous fait rire.

Drinkwater est rempli de tout ce qui est canadien, d’une chemise Mountie et Terry Fox à une carte Wayne Gretzky. Une autre chose que j’aime dans ce film, c’est qu’il a été réalisé par le propriétaire de Vees, Graham Fraser.

La dernière projection de Drinkwater est le jeudi 27 octobre. J’ai parlé aux Frasers la semaine dernière de l’endroit où les gens pourraient voir Drinkwater une fois sorti des salles. Malheureusement, rien n’est encore en préparation.

“Actuellement, le film a une sortie en salles limitée au Canada. Il y aura éventuellement un accord de service de streaming », a déclaré Sue Fraser.

– Examen par Monique Tamminga, rédactrice en chef de Penticton Western News

CinémaPenticton