Le film d’horreur “Winnie l’ourson” sort en salles, selon un rapport

Se souvenir du Film d’horreur Winnie l’ourson tout le monde parlait ? Alors que l’adorable ours et ses copains sont entrés dans le domaine public, il a été révélé cet été qu’un studio de cinéma avait réalisé un film slasher mettant en vedette les personnages d’enfance bien-aimés. La remorque pour Winnie l’Ourson : Sang et Miel a révélé que c’était loin de la version Disney.

C’est aussi obtenir un sortie en salles aux États-Unis d’une journée le 15 février, a rapporté mardi le Hollywood Reporter. Selon THR, il arrivera également dans les salles du Royaume-Uni, du Canada et du Mexique, avec des sorties similaires prévues pour d’autres régions.

Le film met en vedette Amber Doig-Thorne, Maria Taylor et Chris Cordell dans le rôle de Porcinet. Rhys Frake-Waterfield a écrit et réalisé le film à petit budget de la société britannique Jagged Edge Productions, qui a été tourné en Angleterre et raconte l’histoire de ce qui est arrivé à Winnie l’ourson et à Porcinet après le départ de Christopher Robin à l’université. La bande-annonce montre Christopher retournant dans le Hundred Acre Wood pour découvrir que ses amis d’enfance sont devenus sauvages, alors qu’ils entreprenaient de terroriser un groupe de vacanciers.

Après que le film ait attiré énormément d’attention, le réalisateur a déclaré qu’il était précipité en post-production.

Alors que l’adorable ours est probablement mieux connu des films et séries d’animation Disney, le roman source original de 1926 d’AA Milne est entré dans le domaine public au début de cette année. Pooh est désormais gratuit pour tous les créateurs à utiliser dans leurs histoires, comme Sherlock Holmes, Dracula et Robin Hood. Tant que vous n’utilisez pas d’éléments de l’histoire ou du personnage appartenant à ou ajoutés par Disney depuis 1961, vous pouvez créer vos propres histoires mettant en vedette les adorables enfants préférés. Et ils peuvent être aussi sanglants que vous le souhaitez, apparemment.

Le distributeur Fathom Events n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la sortie en salles.

