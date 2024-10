Le film des Beatles que George Harrison voulait effacer de l’histoire

(Crédits : Far Out / Tidal)

En un éclair, les Beatles sont passés d’une vie ordinaire et de courses quotidiennes à une exposition permanente aux yeux du public. Même après la dissolution du groupe en 1970, la fascination du monde entier pour chaque mouvement des Fab Four est restée implacable.

Alors que certains membres du groupe, comme Paul McCartney, ont géré cette obsession implacable avec une relative facilité, il est juste de dire que George Harrison a eu du mal avec le succès des Beatles. Il était particulièrement mal équipé pour faire face à l’intensité des interviews, de la Beatlemania et des spectacles dans les stades, ce qui le rendait anxieux, stressé et paranoïaque.

Harrison n’a jamais recherché la gloire, et l’immensité de la célébrité des Beatles aurait amené n’importe quel autre groupe de garçons au début de l’âge adulte dans un établissement psychiatrique. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, les Beatles ont réussi à en sortir intacts, et Harrison a finalement trouvé que la spiritualité était son moyen d’échapper à l’intensité de sa réalité.

Heureusement, au début, il avait également McCartney, John Lennon et Ringo Starr pour s’attaquer à la folie de leur existence. Naturellement, à mesure que les années passaient et qu’ils développaient un plus grand sentiment d’individualité loin de la dynamique des Fab Four, ils se retrouvèrent de moins en moins capables de s’identifier les uns aux autres, ce qui atteignit son paroxysme lors de l’enregistrement de leur 12e et dernier album studio. Qu’il en soit ainsi.

Permettre à une équipe de documentaires d’entrer dans la salle de répétition semblait étrange en cette période de turbulences. Une partie de la raison pour laquelle les Beatles avaient décidé d’arrêter de se produire en live et de se retirer en studio était pour se soustraire à l’enquête incessante du monde extérieur. Pourtant, ils étaient là, invitant le monde extérieur dans le studio alors qu’ils étaient déjà au bord de l’implosion.

Michael Lindsay-Hogg réalisé Qu’il en soit ainsiqui a notamment connu un second souffle lorsque Peter Jackson a ensuite utilisé les images inutilisées pour réaliser la série documentaire Disney+ Revenirarrivé en 2021. Malheureusement, Harrison n’a pas vécu pour voir la version de Jackson de l’enregistrement de l’album final, qui présentait une image très différente de l’original de Lindsay Hogg et offrait une version contrastée des événements.

L’opinion d’Harrison sur Qu’il en soit ainsi était extrêmement critique, comme il l’a révélé en 1987. À cette époque, le guitariste s’était imposé comme un groupe solo incroyablement réussi, ce qui signifie qu’il pouvait réfléchir à son passage avec les Beatles avec un sens de la perspective.

(Crédits : Far Out / Bradford Timeline)

Dans une interview, Harrison a été interrogé sur les nombreux films des Beatles que le groupe a réalisés tout au long de sa carrière. Il a clairement indiqué qu’il n’avait aucun scrupule à Une dure journée et nuit et Aide! mais je ne pouvais pas supporter de regarder Qu’il en soit ainsi. À ses yeux, le film avait pour but de montrer comment les Beatles composaient leurs chansons en studio, mais ce qu’il capturait était bien plus désagréable.

« Ça, vous savez, je n’ai pas aimé », a expliqué Harrison, qualifiant le film de » Laisse-le pourrir. «Il y a des scènes dedans, sur le toit, qui étaient plutôt bonnes, et il y a des morceaux qui sont OK, mais la plupart me rend tellement exaspéré que je ne peux pas les regarder. Parce que c’était une expérience particulièrement mauvaise que nous vivions à ce moment-là, et c’est déjà assez mauvais quand on la vit, sans parler de la filmer et de l’enregistrer pour pouvoir la regarder pour le reste de sa vie. Je n’aime pas ça », a-t-il conclu.

La scène à laquelle Harrison fait référence est une dispute tendue entre lui et McCartney, qu’il aurait souhaité ne jamais partager avec le reste du monde. Il s’agissait d’une dispute privée qui aurait dû rester à huis clos, mais qui a plutôt dégénéré en quelque chose de plus grand que ce qu’il aurait pu imaginer.

Harrison n’est pas le seul à avoir son point de vue cinglant sur Qu’il en soit ainsi. En 2024, Jackson a restauré le film pour Disney+, mais Starr a maintenu son mépris pour le documentaire original.

Le batteur a dit au PA: « Je pense que Peter Jackson a fait un travail incroyable, et celui qui sort est l’original. Pour moi, pas beaucoup de joie. C’est du point de vue du réalisateur, et cela dépendait de lui. Nous avons trouvé 56 heures de cassette inutilisée, nous l’avons trouvée et Peter Jackson y a mis tout son cœur et son âme et ça fonctionne vraiment bien.

De plus, il avait déjà fait remarquer de manière cinglante en 2021 : « Je n’ai ressenti aucune joie dans le documentaire original. Tout était concentré sur un moment, qui s’est déroulé entre deux des gars. Le concert sur le toit n’a également duré que sept à huit minutes environ. Avec Peter’s, cela dure 43 minutes. C’est une question de musique et de beaucoup de joie.

Jusqu’à ce que Jackson rétablisse le film pour la plateforme de streaming, il était indisponible légalement pendant plusieurs décennies, ce qui suggère encore ce que les Beatles pensaient de l’original. Alors que Qu’il en soit ainsi donne un aperçu de la manière dont les Beatles ont produit leur dernier disque, Revenir est désormais le documentaire définitif sur le sujet, qui plairait probablement à Harrison s’il était toujours là.

