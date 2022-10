Le film dépasse le 2.0 de Rajinikanth pour devenir le film tamoul le plus rentable aux États-Unis

L’épopée historique de Mani Ratnam Ponniyin Selvan 1 ou Ponniyin Selvan Part 1 continue de battre des records chaque jour qui passe. Le multi-star pan-indien mettant en vedette Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Karthi, Jayam Ravi, Trisha, Sobhita Dhulipala et Prakash Raj, entre autres, est maintenant devenu le film tamoul le plus rentable des États-Unis d’Amérique.

Avec des collections brutes de plus de 5 millions de dollars, Ponniyin Selvan 1, basé sur le roman du même nom de Kalki Krishnamurthy de 1955, a dépassé les collections à vie de Rajnikanth starrer 2.0 au box-office américain. Le film de 2018 était une suite autonome du film à succès de la superstar Enthiran (Robot) sorti en 2010.

Sarigama Cinemas, le distributeur étranger du film récemment sorti, a partagé la nouvelle sur son compte Twitter et a écrit : “#PonniyinSelvan a conquis les États-Unis et continue sa course de rêve au box-office. Est devenu le plus gros Kollywood Grosser de tous les temps aux États-Unis” le 9 octobre .

Un jour plus tôt, le 8 octobre, lorsque le film était entré dans le club des 5 millions de dollars aux États-Unis, le tweet de Sarigama Cinemas disait : “L’histoire qui doit être connue de tous devient de plus en plus grande. #PonniyanSelvan entre dans le club des 5 millions de dollars et tous prêts à franchir le 2.O d’ici ce week-end pour devenir le plus grossier de tous les temps aux États-Unis”.

L’Histoire qui doit être connue de tous devient de plus en plus grande#PonniyanSelvan entre dans le club des 5 millions de dollars et est prêt à traverser ce week-end pour devenir le plus grossier de tous les temps aux États-Unis libération par @sarigamacinemas pic.twitter.com/jPFwC7kEIK — Cinémas Sarigama (@sarigamacinemas) 8 octobre 2022

Basé sur la guerre de succession dans l’une des dynasties les plus fortes du monde – les Cholas, le film de fiction épique historique est applaudi pour sa narration magistrale, son spectacle visuel, ses performances étonnantes, son intrigue captivante, son casting de stars massif, sa musique exceptionnelle et sa brillante cinématographie.

Ponniyin Selvan I ou Ponniyin Selvan Part 1, une comédie musicale AR Rahman, est diffusée dans les salles en versions 2D et IMAX 2D en langues tamoule, hindi, télougou, kannada et malayalam. La version finale sortira l’année prochaine en 2023, comme révélé dans le générique de clôture.