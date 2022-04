Le film de Yash BAT Jai Bhim, RRR deviendra le film indien le mieux noté d’IMDB

Yash et son film KGF Chapter 2 ne réécrivent pas mais créent une nouvelle histoire au box-office indien. Outre le succès commercial monstrueux, le film établit également de nouvelles références dans le monde numérique. Maintenant, la suite très appréciée est devenue le film indien le mieux noté sur Indian Movie Database (IMDB). Le film récemment sorti était le deuxième film le mieux noté sur la liste des meilleurs films indiens d’IMDb plus tôt dans la journée. KGF Chapter 2 a également devancé RRR, Jai Bhim et même Anbe Sivam pour devenir le film indien n ° 1 sur IMDb. Actuellement, le film est noté 9,7 sur 10





Avant la sortie du film, les fans inconditionnels de l’acteur ont décidé de célébrer son immense célébrité et son swag avec un immense portrait en mosaïque. Les membres de l’association des fans d’Akhila Karnataka Rocking Star Yash ont utilisé plus de 2 000 livres pour créer cette affiche qui couvre une superficie de 25 650 pieds carrés. Ce portrait record mesure 135 × 190 pieds et l’œuvre finale justifie la personnalité plus grande que nature de Yash. Ce portrait méga-taille a même attiré l’attention de Yash, et il a partagé leur travail acharné sur son Twitter, a reconnu leur amour et les a appelés sa famille. Yash a dit : « Mon Fan(m)ily – Ma FORCE ! Votre amour et votre soutien sont mon pouvoir… Le monde est à nous ! »

Parlant des collections, jusqu’à présent, KGF Chapter 2 a collecté Rs 300 crores bruts dans le monde, dont Rs 234 crores sont les marchés intérieurs. L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a confirmé que le réalisateur de Prashanth Neel a une meilleure tendance que d’autres superproductions de tous les temps comme Bahubali 2: The Conclusion et Dangal. Il a également déclaré que le film devrait rapporter 185 crores de roupies au cours du week-end prolongé de 4 jours.

Sorti dans tout le pays le 14 avril 2022 en kannada, télougou, hindi, tamoul et malayalam, KGF: Chapter 2 est écrit et réalisé par Prashanth Neel. Le film est présenté sur les marchés du nord de l’Inde par Excel Entertainment et AA Films de Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar.