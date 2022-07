Le film de “Weird Al” Yankovic avec Daniel Radcliffe sort en novembre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le biopic sur “Weird Al” Yankovic a enfin une date de sortie. Le film sur le chanteur comique, joué par la star de “Harry Potter” Daniel Radcliffe sera disponible en streaming sur Roku à partir du 4 novembre 2022.

La chaîne Roku a publié l’affiche du film sur Instagram, avec la légende : “Daniel Radcliffe est BIZARRE. Diffusez gratuitement #WEIRDTheAlYankovicStory le 4 novembre. Uniquement sur la chaîne Roku.” L’affiche montre une photo de Radcliffe dos à la caméra, portant une tenue rouge avec un accordéon à ses côtés.

“Weird: The Yankovic Story” met également en vedette Evan Rachel Wood dans le rôle de Madonna, le radiodiffuseur Rain Wilson Dr. Demento et Quinta Bruson dans le rôle d’Oprah Winfrey. Julianne Nicholson et Toby Huss sont également dans le film en tant que parents de Yankovic. Yankovic a été très impliqué dans la réalisation du biopic et a été co-scénariste avec Eric Appel, qui a également réalisé le film.

POURQUOI EMMA WATSON A PRESQUE QUITTÉ LES FILMS “HARRY POTTER”

Radcliffe a parlé de son expérience d’avoir initialement obtenu le rôle lors d’une interview en mars 2022 sur “The Tonight Show with Jimmy Fallon”. Au cours de l’interview, Radcliffe a expliqué qu’il n’avait jamais rencontré Al avant d’être choisi pour le jouer dans le biopic. Radcliffe a déclaré: “Quand j’ai parlé à Al pour la première fois, je me suis dit:” Je suis immensément flatté à l’idée que tu me choisisses pour te jouer, mais genre, pourquoi moi? “

EMMA WATSON, EMMA ROBERTS BRISENT LE SILENCE SUR ‘HARRY POTTER’ REUNION MIXUP SPÉCIAL

Radcliffe a déclaré que 13 ou 14 ans auparavant, il était dans l’émission de Graham Norton et a chanté une version humoristique de la chanson “The Elements” de Tom Lehrer devant Colin Farrell et Rihanna, qui étaient invités à l’émission. Radcliffe a poursuivi en disant “Je suppose qu’Al a vu ça et s’est dit:” Ce type comprend peut-être. Radcliffe a également déclaré qu’après avoir obtenu le rôle, il avait pris des cours d’accordéon avec Yankovic.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En plus du biopic à venir, Z2 Comics a annoncé en mai qu’il y aurait également un roman graphique “Weird Al” Yankovic intitulé “The Illustrated Al: The Songs of ‘Weird Al’ Yankovic”.