Le film de Vikrant Massey est trop déjanté pour être une chronique percutante

Il n’est jamais facile de réaliser le portrait d’un psychopathe. Secteur 36inspiré des massacres de Nithari de 2005-2006, tente cette tâche sans grand succès. Le film n’est jamais aussi brûlant ou dérangeant qu’on pourrait le croire. Il y a plusieurs raisons à cela. Réalisé par Aditya Nimbalkar et écrit par Bodhayan Roychaudhury, le film Netflix cite la troisième loi du mouvement de Newton – chaque action a une réaction égale et opposée – pour expliquer pourquoi Prem (Vikrant Massey), le domestique d’un homme d’affaires qui se complaît dans l’acte de boucherie débridée, est devenu le genre de démon qu’il est.

En ce qui concerne la caractérisation de base, la création d’un contexte pour une criminalité inexplicable est, en tant que concept narratif, acceptable. Mais comme moyen d’explorer en profondeur une série de meurtres horribles et indescriptibles commis sur plusieurs mois dans un bungalow d’une enclave résidentielle de la ville de New Delhi, il manque le mordant requis.

En présentant une justification pour le meurtre par Prem des enfants de migrants défavorisés qui vivent dans un camp en face de la colonie haut de gamme, le scénario adoucit le coup de la reconstitution romancée d’un crime réel et empêche l’auteur de devenir un personnage de film véritablement et mémorablement effrayant.

Prem est un monstre, c’est vrai, un homme complètement insensible à la violence. Il utilise un couperet à viande pour découper les corps des garçons qu’il sodomise et tue. Et il ne s’arrête pas là. Le cannibalisme lui est facile.

Mais si on le croise sur la place du marché, on pourrait le prendre pour un type aimable, toujours souriant, incapable de faire du mal à une mouche. Il a une femme et une fille au village. Un autre enfant est en route. Mais Prem est tout sauf un père de famille avec qui on pourrait considérer qu’un enfant est en sécurité.

Agacé par des années de pauvreté et l’opulence qui l’entoure, il est particulièrement vexé lorsque les participants ratent leur chance de gagner un gros lot lors d’un jeu télévisé diffusé en prime time qu’il regarde systématiquement. Il rêve obstinément d’arriver un jour sur la sellette et affirme qu’il rentrerait chez lui avec un gros lot s’il y parvenait.

Prem vit et s’occupe d’un bungalow appartenant à l’entrepreneur de Karnal Balbir Singh Bassi (Akash Khurana), dont les affaires sont aussi diverses que louches. Il sert son maître avec une loyauté inébranlable. Il attire les enfants du bidonville dans son sombre repaire et les exploite sexuellement avant de les tuer et de les découper en petits morceaux pour faciliter l’élimination des restes.

Sector 36, produit par Jio Studios et Maddox Films, raconte brièvement l’histoire d’un oncle boucher dans la boucherie duquel Prem a travaillé et souffert en tant qu’orphelin il y a vingt ans. À la lumière de ce qui s’est passé là-bas, l’homme pense que ce qu’il fait au monde est une réaction juste à ce que son oncle lui a fait.

La théorie de la « réaction égale et opposée » fonctionne davantage pour l’inspecteur Ram Charan Pandey (Deepak Dobriyal), fils d’un professeur de mathématiques et de sanskrit de l’Université hindoue de Benaras décédé. Il essaie de ne réagir à rien du tout. C’est son mécanisme de défense de prédilection.

L’inspecteur Pandey dirige un petit poste de police qui ne compte que deux autres policiers, joue Ravana dans la représentation locale de Ram Lila pendant Dussehra et parle un hindi super chaste à la consternation de son patron, DCP Jawahar Rastogi (Darshan Jariwala).

L’inspecteur parvient à échapper à l’emprise du « système » en restant hors de la ligne de mire de ses supérieurs et en faisant juste assez de surveillance pour conserver son poste. Il s’efforce de ne pas faire de vagues.

Mais lorsque le mal personnifié par Prem frappe à la maison et que sa femme lance un ultimatum, l’inspecteur Pandey décide qu’il en a assez. Il abandonne son apathie et se met au travail. Il se charge de résoudre le mystère des enfants disparus. C’est plus facile à dire qu’à faire.

Le travail d’enquête d’un ancien policier qui tente d’arrêter un tueur en série de sang-froid aurait dû être digne d’un thriller palpitant. Ce n’est pas le cas de Sector 36. Il n’est pas captivant et mordant. Ce qui se passe dans le bungalow de Prem – et dans son esprit – est clair dès le début.

La réponse d’abord réticente puis résolue du policier aux cris de désespoir des malheureux migrants dont les enfants ont disparu sans laisser de traces – et à l’appel du devoir – constitue le cœur de l’intrigue. L’inspecteur Pandey se heurte aux obstacles de son supérieur immédiat, qui lui rétorque que IPS signifie « Au service des politiciens » et cherche des moyens de briser les chaînes.

Lorsqu’un nouvel officier – le commissaire de police Bhupen Saikia (Baharul Islam) – est muté d’une petite ville pour prendre en charge le commissariat de police du secteur 36, Pandey a carte blanche. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire.

Dans une longue confession dans laquelle le tueur expose son modus operandi avec des détails graphiques, Vikrant Massey saisit l’occasion de se lâcher dans le monologue et atteint le point culminant de sa performance. Prem se vante et se pavane tandis qu’il avance, entre autres choses terriblement tordues, un sourire narquois sur la raison du meurtre d’une adolescente – la seule victime de sa vie qui n’était pas un enfant.

Deepak Dobriyal, lui aussi, remplit l’écran de ses expressions fuyantes de choc et de perplexité tandis que Prem fait le point sur ses méfaits diaboliques. Mais rien de ce que les deux acteurs transmettent au cours de cette longue séquence pivot ne délivre le coup de poing dans le ventre souhaité.

L’écriture réduit la séquence à une rencontre qui confine au drolatique et tend à faire peu de cas des actes odieux d’un déviant méprisable. La faute en revient donc bien plus au scénario qu’aux acteurs.

L’interprétation que fait Massey du psychopathe Prem oscille entre le macabre et le joyeux. L’un des traits de comportement qui caractérisent le personnage est un gloussement rauque qu’il émet lorsqu’il pense avoir fait une blague ou qu’il tombe sur quelque chose qui l’amuse.

L’humour est un choix plutôt étrange ici, surtout parce qu’il n’est pas assez noir. Le même ton laxiste et ironique affecte le personnage interprété par Dobriyal. Les situations dans lesquelles se trouve l’inspecteur Pandey et les plaisanteries qu’il fait sont souvent en décalage avec le sujet grave du film.

Il n’est en aucun cas le seul coupable dans un film qui est trop déjanté pour être une chronique percutante d’un crime difficile à comprendre.