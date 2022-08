Le film de Vijay Deverakonda a du punch et frappe Rs 33,12 crore dans le monde le jour de l’ouverture

Collecte Liger box office jour 1 : Le film de Vijay Deverakonda s’est peut-être ouvert aux critiques négatives du public et des critiques, mais le film a réussi à collecter de bons chiffres au box-office le premier jour. Le film, réalisé par Puri Jagannadh, met également en vedette l’actrice de Bollywood Ananya Panday en tête. rôle. Le film très médiatisé qui est sorti en salles le 25 août met également en vedette Ramya Krishnan et Ronit Roy dans des rôles clés.

Drame romantique d’action sportive, Liger de Vijay Deverakonda est son véhicule de lancement pour le public de Bollywood et de toute l’Inde. Cependant, il semble que le film n’ait pas réussi à impressionner les cinéphiles, grâce à un scénario faible, des performances et une réalisation médiocres.

Cependant, comme nous l’avons mentionné, le film a réussi à s’ouvrir à des chiffres décents au box-office mondial, grâce à la vaste promotion que Vijay a faite avant la sortie de Liger.

Selon l’équipe du film, le film Liger de Vijay Deverakonda a frappé Rs 33 crore (brut) dans le monde entier le jour de son ouverture. Le film est sorti en télougou, tamoul, kannada, malayalam et hindi le 25 août. Cependant, la version hindi de Liger n’avait que des spectacles nocturnes disponibles dans les salles le 25 août, tandis que des émissions régulières pour la ceinture hindi ont été déployées le vendredi 26 août. en avant.

Découvrez le tweet du traqueur de l’industrie du divertissement Ramesh Bala qui note également le numéro de Liger au box-office mondial du jour 1 ci-dessous:

Les derniers jours, lorsque le casting vedette de Liger faisait la promotion du film dans tout le pays, le film était dans le collimateur de la brigade Boycott Bollywood. Mais la star principale Vijay Deverakonda était convaincue que le film deviendrait un succès à succès. Cependant, il semble que le “scénario faible, la mauvaise direction” du film, le “jeu insupportable” d’Ananya Panday, la “performance exagérée” de Ramya Krishnan en plus du fait que le film manque d’histoire et n’a pas de point culminant solide, a n’a laissé au public d’autre choix que de se rendre sur les réseaux sociaux et d’exprimer à quel point le film est une “torture” !

Plus tôt, lors de la conférence de presse de Liger à Delhi avant la sortie du film, lorsqu’on a demandé à Vijay Deverakonda comment il réagirait si le film ne réussissait pas au box-office, Vijay a parlé en hindi et a déclaré: “M’aviez-vous demandé ceci question il y a quelques années, j’aurais répondu avec colère. J’aurais été tellement en colère. Cependant, avec le genre d’amour que j’ai reçu ces derniers jours, ce serait un manque de respect envers cet (amour) si je réagis en colère contre de si petites choses autour. Je veux me souvenir de l’amour. Le public est important, nous travaillons pour eux et nous parcourons les villes juste pour les rencontrer et nous voulons gagner leur amour.





Réalisé par Puri Jagannadh, Karan Johar coproduit le film et le présente en hindi dans la région du nord sous sa bannière Dharma Productions. La musique du film est composée par Sunil Kashyap, Vikram Montrose, Jaani, Lijo George-DJ Chetas et Tanishk Bagchi.