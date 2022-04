Le film de Vijay continue de décliner, un analyste le qualifie de « déception »

Thalapathy Vijay’s Beast ne connaît pas une belle course au box-office et le bouche à oreille négatif a joué un rôle majeur dans les collections. L’acteur est sorti le 13 avril en grande pompe, mais le public n’a pas pu accepter le film de tout son cœur. En conséquence, le film a commencé à décliner chaque jour qui passait. Beast et Raw (version hindi de Beast) ont fait face à une baisse importante des collections. En fait, de nombreux exposants attribueront des écrans Raw à KGF Chapter 2 et RRR. Le film de Yash est sorti un jour après Beast, mais le film vole haut et est devenu le premier choix des cinéphiles. L’analyste commercial Manobala Vijayabalan a également partagé la chute abrupte de Beast au Tamil Nadu et a tweeté la collection de 3 jours.

Voici le tweet de Manobala



#La bête Billetterie TN Chaque jour qui passe, le graphique tombe FORTEMENT. Jour 1 – 26,40 ₹ cr

Jour 2 – 10,15 ₹ cr

Jour 3 – 7,21 ₹ cr

Total – 43,76 ₹ cr #Vijay — Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 16 avril 2022

Beast est entré dans le club des 100 crores, mais la collection du box-office du film a du mal à maintenir son élan. Manobala a tweeté à propos de la collection mondiale.

#La bête Billetterie WW Après 3 jours de lutte, le film a réussi à franchir la barre des 100 cr bruts. Jour 1 – 72,67 ₹ cr

Jour 2 – 24,18 ₹ cr

Jour 3 – 18,54 ₹ cr

Total – 115,39 ₹ cr #Vijay — Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 16 avril 2022

L’analyste commercial Ramesh Bala a également confirmé que le film de Vijay a certainement déçu le public et même quelques fans de Vijay. Il a déclaré: « Les attentes étaient vraiment élevées, une partie du public et ses fans sont déçus que le film n’ait pas été à la hauteur. Il y a donc un sentiment de déception à propos de Beast. » Ramesh a en outre confirmé que Beast avait été rejeté dans le sud de l’Inde. « Le film a connu un grand déclin, en particulier dans les États du Kerela, du Karnataka et du Telugu. » Bala a également expliqué pourquoi la version hindi de Beast était un échec depuis sa sortie. « Dans le nord de l’Inde, le film a été raté dès le premier jour, car ils viennent de le sortir à titre expérimental. Le film n’a pas du tout été promu. C’était une sortie discrète, il est donc tout à fait évident que les exposants allouent des écrans Raw à RRR et KGF 2. »

L’analyste a en outre ajouté qu’en ce qui concerne la réception critique, Beast est le plus bas des films récents de Vijay comme Master, Bigil et Sarkar. Cependant, il pense que Beast peut encore faire mieux que Master. « Le film a une chance de mieux performer que Master, car le dernier film de Vijay est sorti sous de lourdes restrictions Covid, et le film n’est pas sorti à l’étranger comme la Malaisie et d’autres pays où Vijay a un bon public. Le film peut donc faire mieux que Maître, mais en comparaison, c’est quand même une déception. »