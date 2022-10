Le film de tueur en série de Jessica Chastain et Eddie Redmayne “Good Nurse” examine le système de santé américain

Le nouveau film Netflix de Jessica Chastain et Eddie Redmayne “Good Nurse” raconte l’histoire vraie du tueur en série Charles Cullen, un infirmier des soins intensifs qui a admis avoir tué 29 de ses patients mais en aurait assassiné plus de 300.

Basé sur le livre de Charles Graeber de 2013, “The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder”, le film est centré sur la collègue infirmière et amie de Cullen, Amy Loughren (Chastain), qui expose ses crimes et met fin à sa folie meurtrière. .

Le réalisateur Tobias Lindholm et la scénariste Krysty Wilson-Cairns ont déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient délibérément choisi de concentrer l’histoire sur Loughren et les échecs du système de santé américain qui ont permis à Cullen d’assassiner ses victimes pendant 16 ans.

“J’ai vu le potentiel de faire un tueur en série d’une manière que nous n’avions jamais vue auparavant, où nous ne serions pas séduits par pourquoi il fait cela ou à quel point il est endommagé en tant que personne, mais prenez du recul et regardez pourquoi et comment laisserions-nous cela continuer », a déclaré Lindholm.

“Il n’est pas, dans mon esprit, Hannibal Lecter. Ce n’est pas cet esprit brillant. C’est un gars assez simple qui fait une chose assez simple, mais un système qui le permet.

Cullen a utilisé son poste d’infirmier pour tuer ses patients en injectant dans leurs sacs intraveineux des doses mortelles de médicaments. Il a pu échapper à la détection en transférant d’un hôpital à l’autre dans le New Jersey et en Pennsylvanie. Le livre et le film suggèrent que les hôpitaux à but lucratif ont couvert Cullen afin d’éviter toute responsabilité potentielle.

“Cette affaire nous demande si c’est une bonne idée que les gens gagnent de l’argent grâce à la santé des autres”, a déclaré Lindholm. “Est-ce une bonne idée que les hôpitaux soient des entreprises?”

Wilson-Cairns a commencé à écrire son adaptation du livre de Graeber il y a 10 ans. Elle a dit à l’AP qu’elle avait commencé ses recherches en visitant Loughren chez elle.

“Je suis arrivée dans la vraie maison d’Amy dans le nord de l’État de New York”, se souvient Wilson-Cairns. “Je crois que j’avais 23 ou 24 ans. Je me disais : ‘Je n’ai jamais fait ça auparavant. C’est vraiment important pour moi. C’est l’histoire de ta vie. Peux-tu m’aider ?'”

De plus, Wilson-Cairns a suivi des infirmières pendant deux semaines dans un hôpital du Connecticut. “Ce que j’ai découvert, c’est que les prestataires de soins de santé réels – les médecins, les infirmières, les radiologues, les anesthésistes – tous ces gens sont incroyables et héroïques”, a-t-elle déclaré.

“Ils mettent leur vie dans une boîte pour pouvoir aider à sauver d’autres personnes. Je pense qu’aucun d’entre eux n’est assez payé. Je pense que même à 10 fois, ces infirmières ne sont pas assez payées. J’ai appris que le système qu’elles sont forcé de travailler à l’intérieur n’est pas ce qu’il y a de mieux pour les soins aux patients.”

Chastain s’est inspirée pour son portrait de Loughren de ses conversations avec l’infirmière réelle. Afin de représenter l’arythmie de Loughren de manière réaliste à l’écran, Chastain a fait du jogging pour augmenter son rythme cardiaque avant le tournage. Elle portait également un écouteur avec un rythme cardiaque qui pouvait s’accélérer pendant qu’elle tournait une scène.

“Elle travaillait la nuit pour que ses filles aient l’impression d’être une mère au foyer. C’est ce qu’elle n’arrêtait pas de dire, que ses enfants la voyaient quand ils étaient réveillés”, a déclaré Chastain.

“L’idée que cette femme risquerait sa santé pour subvenir aux besoins de ses enfants et risquerait également son confort en n’obtenant pas le sommeil dont elle avait besoin, cela m’en disait tellement sur qui elle était et ce dont elle était capable.”

Redmayne, qui jouait Cullen, a regardé des images de la vie réelle de Cullen lors de ses comparutions devant le tribunal et de son interview de 2013 sur “60 Minutes”. Cullen a été condamné à 11 condamnations à perpétuité consécutives en 2006.

“Il y avait quelque chose dans son physique qui m’intéressait”, a déclaré Redmayne. “C’est un homme très calme. Mais si vous regardez de près, vous verrez qu’il s’apaise toujours. Je ne sais pas si apaiser est le bon mot, mais toucher les tissus.

“Il y a toujours quelque chose qui bouge. Le gars était un être humain horriblement endommagé et cette idée de chercher du réconfort m’intéressait.”

“Good Nurse” a été créée au Festival international du film de Toronto le 11 septembre et Loughren a reçu une ovation debout lorsqu’elle est montée sur scène. Wilson-Cairns a déclaré qu’elle était particulièrement émue de voir Loughren célébrée pour son héroïsme.

“Cette femme n’a tout simplement pas été reconnue pour ce qu’elle a fait”, a déclaré Wilson-Cairn. “Les gens ne considèrent pas les femmes ordinaires comme ce genre de héros. Elles ne sont pas sur les écrans, elles ne sont pas dans les médias, elles ne sont pas assez dans les livres.

Voir la vraie Amy être enfin reconnue pour ce qu’elle a fait – c’est-à-dire sauver d’innombrables vies – j’ai pensé : ce n’est pas une mauvaise façon de passer une décennie. Je referais ça.”

“Good Nurse” commencera à être diffusé sur Netflix le 26 octobre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.