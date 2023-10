Ganapath a marqué la pire ouverture de la carrière de Tiger Shroff, le film ne devrait récolter que Rs 2,5 crore le premier jour.

Le film d’action de science-fiction très attendu de Tiger Shroff et Kriti Sanon, Ganapath, est enfin sorti en salles le 20 octobre. Les fans attendaient la sortie du film alors que Kriti et Tiger se sont réunis pour ce film.

Cependant, le film n’a pas eu de bons résultats au box-office dès le premier jour. Selon le rapport de Sacnilk.com, le film ne devrait gagner que Rs 2,5 crore le premier jour. Ce sera la pire ouverture de sa carrière pour Tiger Shroff. Dirigé par Vikas Bahl, Ganapath met en vedette Tiger Shroff, Kriti Sanon et Amitabh Bachchan dans des rôles clés.

Parlant du lien qui unit Kriti Sanon et Tiger Shroff, le cinéaste a déclaré au Hindustan Times : « Leur lien ne peut pas disparaître, n’est-ce pas ? Ils ont commencé leur carrière ensemble et regardent où ils en sont aujourd’hui. C’est fabuleux. C’était merveilleux de les voir se réunir. J’ai été étonné par la sincérité des deux envers leur métier. Ils étaient tellement excités de se retrouver après tant d’années. Il y a un très beau sentiment de responsabilité lorsque deux personnes entrent dans l’industrie lorsqu’elles étaient enfants et que neuf ans plus tard, elles se réunissent pour donner quelque chose de plus. Parce qu’il y a aussi plus en jeu. Les gens s’attendent à quelque chose de magique.

Tiger Shroff a partagé l’espace d’écran avec Kriti Sanon après neuf ans. En 2014, les deux acteurs ont fait leurs débuts dans la comédie d’action romantique Heropanti. Remake du film Telugu Parugu de 2008, le réalisateur Sabbir Khan s’est avéré être un succès au box-office.