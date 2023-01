Le film de Thalapathy Vijay devient le premier film de l’Indiana à atteindre Rs 100 crore en 2023

Le film Varisu de Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna, sorti le 11 janvier, a battu des records au box-office. Au jour 4, le film devrait franchir la barre des 100 crore Rs dans le monde.

Selon sacnilk.com, la collection brute nationale totale du film s’élève désormais à environ 76 crores, ce qui comprend également la version Telugu. En trois jours, le film a collecté Rs 80 crore dans le monde entier, et maintenant il devrait gagner Rs 20 crore le quatrième jour. Dans le monde entier, le film a franchi Rs 100 crore et est devenu le premier film indien à le faire en 2023.

Tout sur Varisu



Varisu est un drame familial et un thriller d'action, qui voit Vijay incarner un jeune homme qui revient pour aider sa famille à un moment difficile alors qu'un rival commercial tente de leur faire du mal. Le film marque les débuts en langue tamoule du cinéaste Telugu Vamshi Paidipally. Le film, qui est sorti le 11 janvier, met également en vedette Rashmika Mandanna et Prakash Raj. Il avait gagné Rs 11 crore en réservant à l'avance pour le premier jour.

Qu’est-ce que les experts du commerce ont à dire sur le Varisu de Thalapathy Vijay

Les experts du commerce prédisent que le film se développera fortement au cours du week-end prolongé de cinq jours à Pongal et pourrait finir par gagner quelque part entre Rs 75 et 80 crore au cours de la période. Bien qu’il ait reçu une réponse critique mitigée à positive, les fans ont fait l’éloge du film, le qualifiant de “blockbuster”.

