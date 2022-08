Le film de Taapsee Pannu-Anurag Kashyap gagne Rs 2,98 crore lors du week-end d’ouverture

Jour 3 de la collecte au box-office de Dobaaraa : La vedette de Taapsee Pannu, Dobaaraa, réalisé par Anurag Kashyap, n’a pas réussi à impressionner le public. Le duo acteur-réalisateur qui a récemment fait la une des journaux après avoir plaisanté sur la tendance au boycott sur les réseaux sociaux et exhorté les internautes à boycotter leur film Dobaaraa et à le rendre tendance comme d’autres films tels que Laal Singh Chaddha, n’a pas réussi à attirer le public avec leur dernière sortie alors que la collection du week-end au box-office du film brosse un tableau sombre.

Selon l’analyste commercial Taran Adarsh, la collection totale au box-office du week-end de Dobaaraa de Taapsee s’élève à Rs 2,98 crore. Le film a rapporté Rs 72 lakh le jour de l’ouverture alors qu’il a frappé Rs 1,02 crore et 1,24 crore samedi et dimanche, respectivement.

“#DoBaaraa a un week-end d’ouverture terne… J’ai été témoin d’une tendance à la hausse, mais le saut – si essentiel après un point de départ bas – manquait… Ven 72 lacs [#Janmashtami], Sam 1,02 cr, Dim 1,24 cr. Total : 2,98 ₹ cr. #India biz.”, a tweeté Taran Adarsh.

#DoBaaraa a un week-end d’ouverture terne… J’ai été témoin d’une tendance à la hausse, mais le saut – si essentiel après un point de départ bas – manquait… Ven 72 lacs [#Janmashtami], Sam 1,02 cr, Dim 1,24 cr. Total : 2,98 ₹ cr. #Inde biz. pic.twitter.com/qnF7Apuhj5— taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 22 août 2022

Avant la sortie de Dobaaraa, les internautes ont lancé une tendance au boycott #BoycottDobaaraa sur Twitter pour répondre au souhait d’Anurag Kashyap et de Taapsee Pannu de voir le hashtag tendance après avoir déclaré en plaisantant dans une récente interview que même eux souhaitaient être boycottés, tout comme la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh. Chaddha et Akshay Kumar avec Raksha Bandhan.

Parlant de ces tendances de boycott sur les réseaux sociaux, Anurag Kashyap a déclaré à Pinkvilla : “J’y suis habitué. Cela affecte ceux dont les films font plus de Rs. 100 crore. Mes films n’ont même pas dépassé Rs. 32 crore. Pour moi, c’est rien de nouveau. J’ai été boycotté depuis le début de Twitter. Posez-moi des questions qui me touchent.





Taapsee, qui faisait également partie de la même interview, a déclaré au portail : “Je ne me sens pas à ma place quand même les plus grands sont boycottés. Qui ne voudrait pas faire partie de la ligue d’Aamir Khan et d’Akshay Kumar ? S’il vous plaît, boycottez-nous aussi. Ne nous quitte pas.” Elle a même dit qu’elle n’était jamais à la mode sur Twitter pour ses photos contrairement aux autres stars de Bollywood.

Pour en revenir à Dobaara, il s’agit de l’adaptation hindi du film espagnol Mirage qui mettait en vedette Alvaro Morte, populairement connu sous le nom de The Professor de l’émission dramatique policière Netflix Money Heist. C’est la deuxième fois qu’Anurag Kashyap dirige Taapsee Pannu après leur drame romantique de 2018 Manmarziyaan.