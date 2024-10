Le film de Stanley Kubrick que Scarlett Johansson détestait

(Crédits : Far Out / YouTube Still / Alamy)

Dès son plus jeune âge, Scarlett Johansson a honoré nos écrans avec un mélange de rôles. Apparaissant dans des classiques indépendants et des succès à succès, l’actrice a consolidé son nom dans l’industrie avant même d’être adulte. Cependant, c’est son rôle décisif dans Monde fantôme cela a permis à Johansson de recevoir une attention critique et d’obtenir des rôles plus importants.

A 17 ans, elle apparaît dans le film de Sofia Coppola. Perdu dans la traductionincarnant un Américain isolé vivant à Tokyo qui se lie d’amitié avec une star de cinéma en difficulté se retrouvant également seule dans la grande ville. Le film a remporté un Oscar et reste un classique du 21e siècle ; pour Johansson, cela lui a permis de prouver qu’elle était capable de jouer des rôles matures, ce qui l’a conduit ensuite à des emplois dans des films tels que Fille à la boucle d’oreille en perle, Match Point, Scoop, The Prestige, The Other Boleyn Girlet Vicky Christina Barcelone.

La carrière de Johansson n’a fait que connaître plus de succès en obtenant sa place dans la franchise la plus rentable : The Marvel Cinematic Universe. En incarnant Black Widow, elle a joué dans plusieurs films dans le cadre du MCU, lui permettant de devenir l’actrice la plus rentable de tous les temps. Pourtant, elle a équilibré son temps avec les types de joyaux indépendants et moins traditionnels pour lesquels elle est devenue connue, apparaissant dans des titres comme Son et Sous la peau.

C’est ce dernier, de Jonathan Glazer, qui a suscité une controverse considérable en raison du rôle de Johansson en tant qu’extraterrestre qui semble humaine, utilisant son apparence pour attirer les hommes et les détruire. Son personnage parcourt l’Écosse à la recherche de victimes avant de les conduire dans un vide sombre. C’est un film incroyable, même s’il a reçu de très bonnes critiques des deux côtés de la médaille.

Johansson préférerait cependant que les gens aient quelque chose à dire. Elle a dit Le gardien« Je préférerais de loin ne pas avoir de terrain d’entente. Je préférerais de loin échouer aux yeux de quelqu’un plutôt que d’être aussi tiède… c’est le pire. Cela l’a amenée à parler de sa réaction au dernier film de Stanley Kubrick.Les yeux grands fermés.

Le film est sorti en 1999, avec Nicole Kidman et Tom Cruise dans le rôle d’un couple dont la relation est mise à l’épreuve après que le personnage de la première révèle qu’elle a envisagé d’avoir des liaisons. Kubrick emmène le public dans un voyage bizarre à travers des orgies masquées et de la corruption, que certaines personnes aimaient et que d’autres détestaient absolument.

Johansson faisait initialement partie de ce dernier camp. « Je me souviens d’être allé voir Yeux grands fermés et je l’ai vu trois fois au théâtre et la première fois que je l’ai vu, je l’ai détesté. J’ai eu une réaction viscérale, je détestais tellement ça. Et puis je me suis dit, je dois revoir ce film, je l’ai tellement détesté.

Quelque chose a soudainement changé pour l’acteur. « Et puis j’ai adoré. Je pense que d’une certaine manière, j’ai détesté l’expérience émotionnelle, c’est comme une réaction viscérale. Il y a de la passion derrière ça. Je ne peux jamais totalement reprocher à un film que je déteste absolument. Parfois, un film peut provoquer une réaction si forte chez le spectateur que, même si vous pensez qu’il ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas arrêter d’y penser. Pour beaucoup, c’est le signe d’un très bon art.

