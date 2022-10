Le film de SS Rajamouli bat Saaho de Prabhas et gagne Rs 1 crore

RRR Japan box-office collection jour 1: Le réalisateur RRR de SS Rajamouli a établi de nouveaux records au Japon, car le film aurait rapporté Rs 1 crore le jour de son ouverture. La vedette de Ram Charan, Jr NTR est sortie au Japon le 21 octobre avec beaucoup d’impatience, et le premier jour lui-même, le film a établi de nouveaux records.

Selon le rapport de Sacnilk.com, RRR a gagné 18 millions de yens, soit près de Rs 1,06 crores. La vedette d’Alia Bhatt a dépassé la collection de box-office Saaho de Prabhas de Rs 90 lakhs. Le rapport prédit en outre que, selon le bouche à oreille positif et l’engouement des fans d’acteurs, RRR gagnera environ Rs 3,5 crores le premier week-end.

Les deux stars et le cinéaste non-conformiste sont actuellement au Japon, faisant la promotion du film et reconnaissant l’amour de leurs fans. Les fans de l’acteur peuvent être vus pleurer et s’effondrer après l’avoir vu dans une vidéo récente qui a fait surface en ligne.

Regardez la bande-annonce japonaise de RRR

Viral Bhayani a partagé la vidéo et, sous-titrée, « Le fandom de NTR Jr brise les frontières ! Ses fans étaient émus de voir leur star préférée au Japon pour les promotions #RRR. Les fans peuvent être vus dans la vidéo en train de prendre des selfies et de prendre son autographe. Une fan portant un t-shirt avec le visage de NTR fond en larmes et les essuie en un instant lorsqu’elle voit l’acteur. Une autre image capture plusieurs fans sanglotant alors qu’ils s’approchent de NTR pour une photo.

Avant de créer une tempête au Japon, RRR est entré dans l’histoire en rapportant plus de 1 100 crores de roupies dans le monde. Après la sortie numérique de RRR, les stars hollywoodiennes et les cinéastes sont devenus fous du film. Récemment, RRR a été projeté dans une salle de cinéma bondée aux États-Unis. Comme prévu, le public hurlait, dansait sur Naatu Naatu et applaudissait pendant la scène d’action. Après la fin du film, SS Rajamouli a fait une entrée surprise dans l’auditorium. Sa présence a captivé le public, qui a accueilli le maître metteur en scène sous de vifs applaudissements.