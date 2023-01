Le film de Shah Rukh Khan équivaut à la durée de vie de Brahmastra, frappe Rs 429 crore

La star de Shah Rukh Khan, Pathaan, a enregistré sa troisième journée de Rs 100 crore, amassant Rs 113 crore dans le monde samedi. Le film a vu une baisse marginale des collections vendredi mais a fait un bond de 35% le lendemain. Avec cela, le film a franchi Rs 200 crore net en Inde, devenant le film hindi le plus rapide à le faire. De plus, de fortes collections à l’étranger signifiaient que Pathaan avait également franchi la barre des 400 crores de roupies dans les collections mondiales brutes.

Samedi, Pathaan a collecté Rs 53,50 crore net en Inde, qui comprenait Rs 51,50 crore de la version hindi. Cela signifie que le film a maintenant collecté Rs 220 crore net (Rs 265 crore brut) dans toutes les langues en Inde. Samedi était le troisième jour où Pathaan a gagné Rs 50 crore plus. Aucun autre film hindi n’a réussi plus d’une fois. La collection à l’étranger du film est jusqu’à présent de Rs 164 crore (20 millions de dollars), ce qui a porté son total mondial à Rs 429 crore.

Fait intéressant, le film est maintenant au niveau du hit Brahmastra Part One Shiva de l’année dernière, qui a rapporté Rs 431 crore. Brahmastra a été le plus grand succès du cinéma hindi depuis la pandémie. Assortir ses collections en seulement quatre jours est un exploit colossal. Pathaan est également le film le plus rentable de la carrière de Shah Rukh Khan, après avoir dépassé Chennai Express (Rs 397 crore) et Happy New Year (Rs 424 crore).

Pathaan, qui est sorti en salles mercredi, est le premier film de Shah Rukh dans un rôle principal depuis plus de quatre ans. Le film a commencé par une ouverture record, brisant toutes les marques établies par les précédents films de Bollywood. Ayant rapporté plus de Rs 300 crore en deux jours, il a battu les records du week-end d’ouverture pour les films de Bollywood avec une journée à perdre.

Le film, réalisé par Siddharth Anand, met également en vedette John Abraham et Deepika Padukone. Pathaan, qui fait partie de l’univers YRF Spy, présente également un camée de Salman Khan, qui reprend son rôle des films Tiger.