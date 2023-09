Le film de Shah Rukh Khan dépasse Rs 500 crore en Inde et Rs 900 crore dans le monde

Jawan avec Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi et Nayanthara a franchi la barre des Rs 500 crore au box-office indien.

Jawan de Shah Rukh Khan est imparable, le film réalisé par Atlee continue de monter et de briller au box-office. Le film qui met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi a désormais franchi la barre des Rs 900 crore dans le monde.





Selon le rapport au box-office de sacnilk.com, le film de Shah Rukh Khan devrait gagner Rs 14 crore le jour 13, ce qui portera le total à Rs 507,8 crore en Inde. En parlant de la collection mondiale, Vijay Sethupathi-starrer devrait franchir Rs 900 crore. Pendant ce temps, Pathaan de Shah Rukh Khan, qui était sorti en salles plus tôt cette année en janvier, avait collecté Rs 1 055 crores bruts dans le monde et Rs 534 crores nets en Inde. Avec Jawan, la superstar est en passe de battre ses propres records puisque le film ne fait face à aucune forte concurrence jusqu’à l’arrivée de Fukrey 3 et The Vaccine War en salles le 28 septembre.

En décembre, SRK sera de retour avec sa troisième sortie de l’année. Dunki, réalisé par Rajkumar Hirani et mettant également en vedette Taapsee Pannu, est très attendu depuis son annonce car il réunit pour la toute première fois la magie de Shah Rukh Khan et de Rajkumar Hirani. Le film sortira en salles le 22 décembre. En parlant du prochain film de SRK, le réalisateur de Jawan, Atlee, a déclaré que Dunki battrait les records au box-office de Pathaan et Jawan. Dans son entretien avec Koimoi, le cinéaste a déclaré : « Dunki traversera évidemment Jawan et Pathaan. C’est ainsi que devrait être l’écosystème, nous devrions continuer à faire croître nos sommets à chaque film. Maintenant, je dois traverser Jawan avec mon prochain film. Je suis vraiment heureux pour Khan monsieur, je pense que personne au monde n’atteindra ce record de trois films à 1 000 millions de roupies en une seule année. Je prie également et je lui souhaite le meilleur. «